Выставка Русского музея открывается в Рязани
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Русский музей откроет выездную выставку "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
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"В новом Музейном центре в Рязани открывается масштабная выставка русского искусства. Впервые Русский музей организует в российском регионе выездную выставку такого уровня. В экспозиции – более 100 шедевров русской живописи: от древних икон ХV–ХVII веков до советского авангарда", - написала глава ведомства в своем Telegram-канале.
В экспозиции выставки "Шедевры Русского музея" есть особый мультимедийный раздел – инсталляция, посвященная единственному сохранившемуся деревянному амвону XVI века, отметила министр.
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
Выставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
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© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
Выставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
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© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
Выставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
3 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
Выставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
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© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
Выставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
5 из 5
Выставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
1 из 5
Выставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 5
Выставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
3 из 5
Выставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
4 из 5
Выставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
5 из 5
Среди экспонатов работы главных российских художников – Левицкого, Айвазовского, Крамского, Репина, Петрова-Водкина, Малевича и многих других. "Уникальный состав выставки покажет весь путь развития русского искусства как важнейшей и неотъемлемой части мировой культуры", - подчеркнула Любимова.
Посетители выставки с 27 июня смогут увидеть двенадцать особо ценных икон новгородской, псковской, ярославской и других школ, созданных в XV – XVII веках. В их числе Царские врата, происходящие из северных областей новгородской земли (XIV век), "Троица ветхозаветная" (XVI век), житийная икона Святителя Николая (первая половина XVII века).
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
Выставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
1 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
Выставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
Выставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
3 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
Выставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
4 из 4
Выставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
1 из 4
Выставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 4
Выставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
3 из 4
Выставка "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
4 из 4
Министр напомнила, что новое здание Рязанского заповедника было открыто в декабре 2023 года после многолетнего строительства. Техническая организация пространства дает возможность крупнейшим музеям привозить в регион главные произведения из своих коллекций, отметила она.
На протяжении нескольких месяцев там размещалась временная экспозиция об истории Российской империи Государственного исторического музея, а в будущем в рамках нацпроекта "Культура" Бахрушинский музей откроет масштабную выставку "Пушкин и театр" к юбилею великого поэта, заключила Любимова.