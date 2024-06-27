https://ria.ru/20240627/ryazanvystavka-1955785811.html

Выставка Русского музея открывается в Рязани

Выставка Русского музея открывается в Рязани - РИА Новости, 27.06.2024

Выставка Русского музея открывается в Рязани

Русский музей откроет выездную выставку "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T10:31

2024-06-27T10:31

2024-06-27T10:31

рязань

ольга любимова

русский музей

россия

музейные маршруты россии

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Русский музей откроет выездную выставку "Шедевры Русского музея" в Музейном центре в Рязани, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."В новом Музейном центре в Рязани открывается масштабная выставка русского искусства. Впервые Русский музей организует в российском регионе выездную выставку такого уровня. В экспозиции – более 100 шедевров русской живописи: от древних икон ХV–ХVII веков до советского авангарда", - написала глава ведомства в своем Telegram-канале.В экспозиции выставки "Шедевры Русского музея" есть особый мультимедийный раздел – инсталляция, посвященная единственному сохранившемуся деревянному амвону XVI века, отметила министр.Среди экспонатов работы главных российских художников – Левицкого, Айвазовского, Крамского, Репина, Петрова-Водкина, Малевича и многих других. "Уникальный состав выставки покажет весь путь развития русского искусства как важнейшей и неотъемлемой части мировой культуры", - подчеркнула Любимова.Посетители выставки с 27 июня смогут увидеть двенадцать особо ценных икон новгородской, псковской, ярославской и других школ, созданных в XV – XVII веках. В их числе Царские врата, происходящие из северных областей новгородской земли (XIV век), "Троица ветхозаветная" (XVI век), житийная икона Святителя Николая (первая половина XVII века).Министр напомнила, что новое здание Рязанского заповедника было открыто в декабре 2023 года после многолетнего строительства. Техническая организация пространства дает возможность крупнейшим музеям привозить в регион главные произведения из своих коллекций, отметила она.На протяжении нескольких месяцев там размещалась временная экспозиция об истории Российской империи Государственного исторического музея, а в будущем в рамках нацпроекта "Культура" Бахрушинский музей откроет масштабную выставку "Пушкин и театр" к юбилею великого поэта, заключила Любимова.

https://ria.ru/20240620/muzeydagestan-1954242842.html

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рязань, ольга любимова, русский музей, россия