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Первый индустриальный парк в Ростове находится в высокой степени готовности - РИА Новости, 27.06.2024
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Ростовская область
 
12:15 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/rostov-1955811475.html
Первый индустриальный парк в Ростове находится в высокой степени готовности
Первый индустриальный парк в Ростове находится в высокой степени готовности - РИА Новости, 27.06.2024
Первый индустриальный парк в Ростове находится в высокой степени готовности
Первый индустриальный парк, который создается в Ростове-на-Дону, находится в высокой степени готовности, сообщил журналистам глава администрации города Алексей... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:15
2024-06-27T12:15
ростовская область
ростов-на-дону
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Первый индустриальный парк, который создается в Ростове-на-Дону, находится в высокой степени готовности, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. Индустриальный парк будет создан на базе производственных площадей бизнес-парка "ГПЗ". Общая площадь территории - 20 гектаров. Площадь производственных помещений для размещения резидентов составляет 113 тысяч квадратных метров. "Инвестпроект по созданию первого индустриального парка в Ростове-на-Дону находится в высокой степени реализации", - сказал Логвиненко, оценивший мощности будущего индустриального парка. Так, по его данным, детально был изучен, в частности, опыт завода BONUM. Предприятие выпускает полуприцепы-цистерны, зерновозы, магистральные полуприцепы: тентованные, бортовые, контейнеровозы и сельскохозяйственную технику для работы в поле. Производительность завода BONUM около 300 единиц в месяц. На площадке ГПЗ - около 70 единиц в месяц. "Элма-ГПЗ" также активно развивается и инвестирует в городе Ростове-на-Дону. В 2021 году инвестор приступил к реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса мультитемпературных складов стоимостью 1,3 миллиарда рублей. На сегодняшний день два склада введены в эксплуатацию, уже освоено свыше 800 миллионов рублей. В перспективе, по словам главы администрации города, в июле текущего года планируется создание управляющей компании в Ростове-на-Дону и направление пакета документов в министерство промышленности и торговли РФ для включения в реестр индустриальных парков и управляющих компаний индустриальных парков.
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ростов-на-дону, алексей логвиненко
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко

Первый индустриальный парк в Ростове находится в высокой степени готовности

© Фото предоставлено пресс-службой администрации г. Ростова-на-ДонуПервый индустриальный парк в Ростове-на-Дону находится в высокой степени готовности
Первый индустриальный парк в Ростове-на-Дону находится в высокой степени готовности
© Фото предоставлено пресс-службой администрации г. Ростова-на-Дону
Первый индустриальный парк в Ростове-на-Дону находится в высокой степени готовности
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Первый индустриальный парк, который создается в Ростове-на-Дону, находится в высокой степени готовности, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.
Индустриальный парк будет создан на базе производственных площадей бизнес-парка "ГПЗ". Общая площадь территории - 20 гектаров. Площадь производственных помещений для размещения резидентов составляет 113 тысяч квадратных метров.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации г. Ростова-на-ДонуПервый индустриальный парк в Ростове-на-Дону находится в высокой степени готовности
Первый индустриальный парк в Ростове-на-Дону находится в высокой степени готовности
© Фото предоставлено пресс-службой администрации г. Ростова-на-Дону
Первый индустриальный парк в Ростове-на-Дону находится в высокой степени готовности
"Инвестпроект по созданию первого индустриального парка в Ростове-на-Дону находится в высокой степени реализации", - сказал Логвиненко, оценивший мощности будущего индустриального парка.
Так, по его данным, детально был изучен, в частности, опыт завода BONUM. Предприятие выпускает полуприцепы-цистерны, зерновозы, магистральные полуприцепы: тентованные, бортовые, контейнеровозы и сельскохозяйственную технику для работы в поле. Производительность завода BONUM около 300 единиц в месяц. На площадке ГПЗ - около 70 единиц в месяц.
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"Элма-ГПЗ" также активно развивается и инвестирует в городе Ростове-на-Дону. В 2021 году инвестор приступил к реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса мультитемпературных складов стоимостью 1,3 миллиарда рублей. На сегодняшний день два склада введены в эксплуатацию, уже освоено свыше 800 миллионов рублей.
В перспективе, по словам главы администрации города, в июле текущего года планируется создание управляющей компании в Ростове-на-Дону и направление пакета документов в министерство промышленности и торговли РФ для включения в реестр индустриальных парков и управляющих компаний индустриальных парков.
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Ростовская областьРостов-на-ДонуАлексей Логвиненко
 
 
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