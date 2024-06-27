https://ria.ru/20240627/rostov-1955811475.html

Первый индустриальный парк в Ростове находится в высокой степени готовности

Первый индустриальный парк в Ростове находится в высокой степени готовности - РИА Новости, 27.06.2024

Первый индустриальный парк в Ростове находится в высокой степени готовности

Первый индустриальный парк, который создается в Ростове-на-Дону, находится в высокой степени готовности, сообщил журналистам глава администрации города Алексей... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:15

2024-06-27T12:15

2024-06-27T12:15

ростовская область

ростов-на-дону

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Первый индустриальный парк, который создается в Ростове-на-Дону, находится в высокой степени готовности, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. Индустриальный парк будет создан на базе производственных площадей бизнес-парка "ГПЗ". Общая площадь территории - 20 гектаров. Площадь производственных помещений для размещения резидентов составляет 113 тысяч квадратных метров. "Инвестпроект по созданию первого индустриального парка в Ростове-на-Дону находится в высокой степени реализации", - сказал Логвиненко, оценивший мощности будущего индустриального парка. Так, по его данным, детально был изучен, в частности, опыт завода BONUM. Предприятие выпускает полуприцепы-цистерны, зерновозы, магистральные полуприцепы: тентованные, бортовые, контейнеровозы и сельскохозяйственную технику для работы в поле. Производительность завода BONUM около 300 единиц в месяц. На площадке ГПЗ - около 70 единиц в месяц. "Элма-ГПЗ" также активно развивается и инвестирует в городе Ростове-на-Дону. В 2021 году инвестор приступил к реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса мультитемпературных складов стоимостью 1,3 миллиарда рублей. На сегодняшний день два склада введены в эксплуатацию, уже освоено свыше 800 миллионов рублей. В перспективе, по словам главы администрации города, в июле текущего года планируется создание управляющей компании в Ростове-на-Дону и направление пакета документов в министерство промышленности и торговли РФ для включения в реестр индустриальных парков и управляющих компаний индустриальных парков.

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ростов-на-дону

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ростов-на-дону, алексей логвиненко