https://ria.ru/20240627/rossiya-1955907500.html

Россия не собирается нападать на Запад, заявил Медведев

Россия не собирается нападать на Запад, заявил Медведев - РИА Новости, 27.06.2024

Россия не собирается нападать на Запад, заявил Медведев

Россия не собирается нападать на Запад, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:16

2024-06-27T17:16

2024-06-27T17:28

россия

дмитрий медведев

безопасность

петербургский международный юридический форум

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Россия не собирается нападать на Запад, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ)."Но им (странам Запада - ред.) никто не угрожает. Мы на них не собираемся нападать, о чем неоднократно говорили, не собираемся какие-то военные компании развязывать", - сказал Медведев.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, безопасность, петербургский международный юридический форум