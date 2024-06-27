https://ria.ru/20240627/rossiya-1955907500.html
Россия не собирается нападать на Запад, заявил Медведев
Россия не собирается нападать на Запад, заявил Медведев - РИА Новости, 27.06.2024
Россия не собирается нападать на Запад, заявил Медведев
Россия не собирается нападать на Запад, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:16
2024-06-27T17:16
2024-06-27T17:28
россия
дмитрий медведев
безопасность
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Россия не собирается нападать на Запад, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ)."Но им (странам Запада - ред.) никто не угрожает. Мы на них не собираемся нападать, о чем неоднократно говорили, не собираемся какие-то военные компании развязывать", - сказал Медведев.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, безопасность, петербургский международный юридический форум
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, Петербургский международный юридический форум
Россия не собирается нападать на Запад, заявил Медведев
Медведев: Россия не собирается нападать на Запад
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Россия не собирается нападать на Запад, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
"Но им (странам Запада - ред.) никто не угрожает. Мы на них не собираемся нападать, о чем неоднократно говорили, не собираемся какие-то военные компании развязывать", - сказал Медведев.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.