Рейтинг@Mail.ru
Россия не собирается нападать на Запад, заявил Медведев - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 27.06.2024 (обновлено: 17:28 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/rossiya-1955907500.html
Россия не собирается нападать на Запад, заявил Медведев
Россия не собирается нападать на Запад, заявил Медведев - РИА Новости, 27.06.2024
Россия не собирается нападать на Запад, заявил Медведев
Россия не собирается нападать на Запад, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:16
2024-06-27T17:28
россия
дмитрий медведев
безопасность
петербургский международный юридический форум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Россия не собирается нападать на Запад, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ)."Но им (странам Запада - ред.) никто не угрожает. Мы на них не собираемся нападать, о чем неоднократно говорили, не собираемся какие-то военные компании развязывать", - сказал Медведев.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_1895b894f3503c9ee5bac053e407aba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, безопасность, петербургский международный юридический форум
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, Петербургский международный юридический форум
Россия не собирается нападать на Запад, заявил Медведев

Медведев: Россия не собирается нападать на Запад

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Россия не собирается нападать на Запад, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
"Но им (странам Запада - ред.) никто не угрожает. Мы на них не собираемся нападать, о чем неоднократно говорили, не собираемся какие-то военные компании развязывать", - сказал Медведев.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Запад не знает, зачем ему война с Россией
25 июня, 08:00
 
РоссияДмитрий МедведевБезопасностьПетербургский международный юридический форум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала