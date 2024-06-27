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В Херсонской области создали резерв вакцины от холеры
В Херсонской области создали резерв вакцины от холеры - РИА Новости, 27.06.2024
В Херсонской области создали резерв вакцины от холеры
Резерв вакцины от холеры создан в Херсонской области, при необходимости он будет использован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:15
2024-06-27T13:15
2024-06-27T13:15
здоровье - общество
херсон
вооруженные силы украины
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Резерв вакцины от холеры создан в Херсонской области, при необходимости он будет использован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее в пророссийском подполье города Херсон сообщили РИА Новости, что два человека скончались от холеры в оккупированном киевским режимом Херсоне, госпитализация военнослужащих ВСУ продолжается, но местные власти продолжают отрицать факт эпидемии. "На месте создан резерв вакцины, который будет использован при необходимости", - говорится в сообщении. Ситуация и реализация мероприятий находятся на строгом контроле Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20240621/kholera-1954524510.html
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здоровье - общество, херсон, вооруженные силы украины, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Херсон, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Херсонской области создали резерв вакцины от холеры
Роспотребнадзор: в Херсонской области создали резерв вакцины от холеры