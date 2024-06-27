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В Херсонской области создали резерв вакцины от холеры

В Херсонской области создали резерв вакцины от холеры - РИА Новости, 27.06.2024

В Херсонской области создали резерв вакцины от холеры

Резерв вакцины от холеры создан в Херсонской области, при необходимости он будет использован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T13:15

2024-06-27T13:15

2024-06-27T13:15

здоровье - общество

херсон

вооруженные силы украины

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Резерв вакцины от холеры создан в Херсонской области, при необходимости он будет использован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее в пророссийском подполье города Херсон сообщили РИА Новости, что два человека скончались от холеры в оккупированном киевским режимом Херсоне, госпитализация военнослужащих ВСУ продолжается, но местные власти продолжают отрицать факт эпидемии. "На месте создан резерв вакцины, который будет использован при необходимости", - говорится в сообщении. Ситуация и реализация мероприятий находятся на строгом контроле Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20240621/kholera-1954524510.html

херсон

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здоровье - общество, херсон, вооруженные силы украины, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)