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Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с холерой в Херсоне

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с холерой в Херсоне - РИА Новости, 27.06.2024

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с холерой в Херсоне

Алгоритм работы и перечень дополнительных противоэпидемических и профилактических мероприятий определен в Херсонской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T13:14

2024-06-27T13:14

2024-06-27T13:14

здоровье - общество

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Алгоритм работы и перечень дополнительных противоэпидемических и профилактических мероприятий определен в Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, комментируя ситуацию с холерой в подконтрольном Киеву Херсоне. Ранее в пророссийском подполье города Херсон сообщили РИА Новости, что два человека скончались от холеры в оккупированном киевским режимом Херсоне, госпитализация военнослужащих ВСУ продолжается, но местные власти продолжают отрицать факт эпидемии. "25 июня проведено заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Херсонской области, определен алгоритм работы и перечень дополнительных противоэпидемических и профилактических мер", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240621/ekspert-1954495132.html

херсон

херсонская область

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здоровье - общество, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины