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Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с холерой в Херсоне - РИА Новости, 27.06.2024
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13:14 27.06.2024
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Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с холерой в Херсоне
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с холерой в Херсоне - РИА Новости, 27.06.2024
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с холерой в Херсоне
Алгоритм работы и перечень дополнительных противоэпидемических и профилактических мероприятий определен в Херсонской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:14
2024-06-27T13:14
здоровье - общество
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Алгоритм работы и перечень дополнительных противоэпидемических и профилактических мероприятий определен в Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, комментируя ситуацию с холерой в подконтрольном Киеву Херсоне. Ранее в пророссийском подполье города Херсон сообщили РИА Новости, что два человека скончались от холеры в оккупированном киевским режимом Херсоне, госпитализация военнослужащих ВСУ продолжается, но местные власти продолжают отрицать факт эпидемии. "25 июня проведено заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Херсонской области, определен алгоритм работы и перечень дополнительных противоэпидемических и профилактических мер", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с холерой в Херсоне

В Херсонской области определили алгоритм профилактической борьбы с холерой

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Алгоритм работы и перечень дополнительных противоэпидемических и профилактических мероприятий определен в Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, комментируя ситуацию с холерой в подконтрольном Киеву Херсоне.
Ранее в пророссийском подполье города Херсон сообщили РИА Новости, что два человека скончались от холеры в оккупированном киевским режимом Херсоне, госпитализация военнослужащих ВСУ продолжается, но местные власти продолжают отрицать факт эпидемии.
«
"25 июня проведено заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Херсонской области, определен алгоритм работы и перечень дополнительных противоэпидемических и профилактических мер", - говорится в сообщении.
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Здоровье - ОбществоХерсонХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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