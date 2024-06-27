https://ria.ru/20240627/relokanty-1955857970.html
Москалькова прокомментировала отъезд знаменитостей из России
Москалькова прокомментировала отъезд знаменитостей из России - РИА Новости, 27.06.2024
Москалькова прокомментировала отъезд знаменитостей из России
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не получала обращений от уехавших из России популярных людей, она считает, что их выбор... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:23
2024-06-27T14:23
2024-06-27T14:23
специальная военная операция на украине
общество
россия
татьяна москалькова
петербургский международный юридический форум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861808425_0:96:2448:1474_1920x0_80_0_0_8e748608a2fb265ec005b6ee3f6aa088.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не получала обращений от уехавших из России популярных людей, она считает, что их выбор был осознанным, поэтому им не нужна помощь федерального омбудсмена. "В мой адрес таких обращений не поступало (от популярный людей, которые уехали из России - ред.). Я думаю, что их выбор был осознанным и разумным, поэтому вряд ли им нужна в данном случае помощь федерального российского омбудсмена", - сказала Москалькова журналистам на ПМЮФ. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240125/relokatsiya-1923299811.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861808425_108:0:2280:1629_1920x0_80_0_0_55a709c092335c9b4a0daaddca1684b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна москалькова, петербургский международный юридический форум
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Петербургский международный юридический форум
Москалькова прокомментировала отъезд знаменитостей из России
Москалькова: уехавшим из России популярным людям не нужна помощь омбудсмена
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не получала обращений от уехавших из России популярных людей, она считает, что их выбор был осознанным, поэтому им не нужна помощь федерального омбудсмена.
"В мой адрес таких обращений не поступало (от популярный людей, которые уехали из России - ред.). Я думаю, что их выбор был осознанным и разумным, поэтому вряд ли им нужна в данном случае помощь федерального российского омбудсмена", - сказала Москалькова журналистам на ПМЮФ.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.