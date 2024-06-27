Рейтинг@Mail.ru
Москалькова прокомментировала отъезд знаменитостей из России - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/relokanty-1955857970.html
Москалькова прокомментировала отъезд знаменитостей из России
Москалькова прокомментировала отъезд знаменитостей из России - РИА Новости, 27.06.2024
Москалькова прокомментировала отъезд знаменитостей из России
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не получала обращений от уехавших из России популярных людей, она считает, что их выбор... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:23
2024-06-27T14:23
специальная военная операция на украине
общество
россия
татьяна москалькова
петербургский международный юридический форум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861808425_0:96:2448:1474_1920x0_80_0_0_8e748608a2fb265ec005b6ee3f6aa088.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не получала обращений от уехавших из России популярных людей, она считает, что их выбор был осознанным, поэтому им не нужна помощь федерального омбудсмена. "В мой адрес таких обращений не поступало (от популярный людей, которые уехали из России - ред.). Я думаю, что их выбор был осознанным и разумным, поэтому вряд ли им нужна в данном случае помощь федерального российского омбудсмена", - сказала Москалькова журналистам на ПМЮФ. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240125/relokatsiya-1923299811.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861808425_108:0:2280:1629_1920x0_80_0_0_55a709c092335c9b4a0daaddca1684b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна москалькова, петербургский международный юридический форум
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Петербургский международный юридический форум
Москалькова прокомментировала отъезд знаменитостей из России

Москалькова: уехавшим из России популярным людям не нужна помощь омбудсмена

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не получала обращений от уехавших из России популярных людей, она считает, что их выбор был осознанным, поэтому им не нужна помощь федерального омбудсмена.
"В мой адрес таких обращений не поступало (от популярный людей, которые уехали из России - ред.). Я думаю, что их выбор был осознанным и разумным, поэтому вряд ли им нужна в данном случае помощь федерального российского омбудсмена", - сказала Москалькова журналистам на ПМЮФ.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
Прохожий на улице - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Релокация превращается в эмиграцию
25 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияТатьяна МоскальковаПетербургский международный юридический форум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала