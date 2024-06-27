https://ria.ru/20240627/relokanty-1955857970.html

Москалькова прокомментировала отъезд знаменитостей из России

Москалькова прокомментировала отъезд знаменитостей из России - РИА Новости, 27.06.2024

Москалькова прокомментировала отъезд знаменитостей из России

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не получала обращений от уехавших из России популярных людей, она считает, что их выбор... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:23

2024-06-27T14:23

2024-06-27T14:23

специальная военная операция на украине

общество

россия

татьяна москалькова

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не получала обращений от уехавших из России популярных людей, она считает, что их выбор был осознанным, поэтому им не нужна помощь федерального омбудсмена. "В мой адрес таких обращений не поступало (от популярный людей, которые уехали из России - ред.). Я думаю, что их выбор был осознанным и разумным, поэтому вряд ли им нужна в данном случае помощь федерального российского омбудсмена", - сказала Москалькова журналистам на ПМЮФ. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240125/relokatsiya-1923299811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, татьяна москалькова, петербургский международный юридический форум