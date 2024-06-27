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Реестр мастеров народных промыслов появится в Подмосковье - РИА Новости, 27.06.2024
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Новости Подмосковья
 
15:05 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/reestr-1955869525.html
Реестр мастеров народных промыслов появится в Подмосковье
Реестр мастеров народных промыслов появится в Подмосковье - РИА Новости, 27.06.2024
Реестр мастеров народных промыслов появится в Подмосковье
Мособлдума приняла закон о создании специального реестра со сведениями о мастерах народных художественных промыслов в Подмосковье, сообщил 360.ru. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:05
2024-06-27T15:05
новости подмосковья
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мособлдума приняла закон о создании специального реестра со сведениями о мастерах народных художественных промыслов в Подмосковье, сообщил 360.ru.Как рассказала председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, соответствующий перечень опубликуют на сайте профильного министерства.Реестр планируют разработать в форме информационной системы. Желающие смогут найти там все необходимые данные о мастерах НХП.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Реестр мастеров народных промыслов появится в Подмосковье

© РИА Новости / Андрей Соломонов | Перейти в медиабанкЗолотое шитье
Золотое шитье - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Андрей Соломонов
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мособлдума приняла закон о создании специального реестра со сведениями о мастерах народных художественных промыслов в Подмосковье, сообщил 360.ru.
Как рассказала председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, соответствующий перечень опубликуют на сайте профильного министерства.
Реестр планируют разработать в форме информационной системы. Желающие смогут найти там все необходимые данные о мастерах НХП.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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