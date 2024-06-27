https://ria.ru/20240627/reestr-1955869525.html

Реестр мастеров народных промыслов появится в Подмосковье

Реестр мастеров народных промыслов появится в Подмосковье - РИА Новости, 27.06.2024

Реестр мастеров народных промыслов появится в Подмосковье

Мособлдума приняла закон о создании специального реестра со сведениями о мастерах народных художественных промыслов в Подмосковье, сообщил 360.ru. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T15:05

2024-06-27T15:05

2024-06-27T15:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мособлдума приняла закон о создании специального реестра со сведениями о мастерах народных художественных промыслов в Подмосковье, сообщил 360.ru.Как рассказала председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, соответствующий перечень опубликуют на сайте профильного министерства.Реестр планируют разработать в форме информационной системы. Желающие смогут найти там все необходимые данные о мастерах НХП.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)