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Реестр мастеров народных промыслов появится в Подмосковье
Реестр мастеров народных промыслов появится в Подмосковье - РИА Новости, 27.06.2024
Реестр мастеров народных промыслов появится в Подмосковье
Мособлдума приняла закон о создании специального реестра со сведениями о мастерах народных художественных промыслов в Подмосковье, сообщил 360.ru. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:05
2024-06-27T15:05
2024-06-27T15:05
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мособлдума приняла закон о создании специального реестра со сведениями о мастерах народных художественных промыслов в Подмосковье, сообщил 360.ru.Как рассказала председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, соответствующий перечень опубликуют на сайте профильного министерства.Реестр планируют разработать в форме информационной системы. Желающие смогут найти там все необходимые данные о мастерах НХП.
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