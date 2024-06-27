https://ria.ru/20240627/razvozhaev-1955773184.html
Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Севастополя ВСУ
Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Севастополя ВСУ - РИА Новости, 27.06.2024
Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Севастополя ВСУ
В больницах Севастополя остаются 42 пациента, в том числе 11 детей, пострадавших в воскресенье от ракетного удара ВСУ по пляжу, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:46
2024-06-27T09:46
2024-06-27T09:58
севастополь
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
михаил развожаев
национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. В больницах Севастополя остаются 42 пациента, в том числе 11 детей, пострадавших в воскресенье от ракетного удара ВСУ по пляжу, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram – канал."На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 42 пациента, в том числе 11 детей",. – написал губернатор.На лечение в московские ведущие медучреждения: Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых, отметил он."Московские врачи оценивают состояние 9 пациентов как стабильно тяжелое, 9 пациентов в состоянии средней тяжести. Один ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии" , - написал Развожаев.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
https://ria.ru/20240627/ochevidets-1955743423.html
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севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, михаил развожаев, национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, происшествия
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Михаил Развожаев, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, Происшествия
Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Севастополя ВСУ
Развожаев: в больницах Севастополя остаются 42 пациента, в том числе 11 детей