https://ria.ru/20240627/proisshestviya-1955855154.html

Ребенок из Сургута провел 11 дней в реанимации после укуса гадюки

Ребенок из Сургута провел 11 дней в реанимации после укуса гадюки - РИА Новости, 27.06.2024

Ребенок из Сургута провел 11 дней в реанимации после укуса гадюки

Ядовитая гадюка укусила мальчика с расстройством аутического спектра в Сургуте, ребенок 11 дней провел в реанимации из-за того, что яд сильно распространился по РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:14

2024-06-27T14:14

2024-06-27T14:14

происшествия

сургут

нижневартовск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Ядовитая гадюка укусила мальчика с расстройством аутического спектра в Сургуте, ребенок 11 дней провел в реанимации из-за того, что яд сильно распространился по организму, сообщили журналистам в департаменте здравоохранения Югры. По данным ведомства, гадюка укусила восьмилетнего мальчика за палец в одном из парков Сургута. Из-за расстройства аутистического спектра ребенок не мог рассказать родителям о нападении ядовитой змеи, поэтому опухший палец они приняли за перелом и отвезли ребенка в травмпункт. Из-за того, что яд распространялся по организму, оттек нарастал, чернел палец, а за ним и рука. В связи с резким ухудшением состояния мальчика санавиацией доставили в Нижневартовск. "Ребенок поступил в критическом состоянии: не мог дышать самостоятельно, конфликтовал с аппаратом ИВЛ, из-за чего понадобился перевод в медикаментозную кому. У мальчика началось "пропотевание" – образование жидкости, там, где ее не должно быть – пострадали сердце, легкие, брюшная полость. Давление было далеко ниже нормы, сердце не справлялось со своей задачей. Так как времени с укуса прошло много, начался тромбоз и некроз, которые распространились с укушенного пальца до самой шеи, затронув брюшную полость, грудную клетку и даже затылок", - приводятся в сообщении слова дежурного врача Алексея Томилина, который принимал ребенка в отделении реанимации. Консилиум врачей принял решение проводить плазмасепарацию, чтобы убрать токсины от яда — удалять жидкую часть крови и замещать ее донорской. По данным врачей, у мальчика был свободный воздух и жидкость в плевральных полостях. В общей сложности, ребенок провел в отделении анестезиологии-реанимации 11 дней, из них семь – на ИВЛ. Как подчеркнули в департаменте, в настоящее время жизни мальчика ничто не угрожает, он переведен в детское хирургическое отделение. Теперь врачи будут бороться за его палец, который сильно пострадал после укуса змеи.

https://ria.ru/20230510/gadyuka-1870899233.html

https://ria.ru/20240614/likhoradka-1952945927.html

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происшествия, сургут, нижневартовск