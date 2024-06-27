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Медведев предложил Западу план по восстановлению международного права - РИА Новости, 27.06.2024
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17:40 27.06.2024 (обновлено: 18:12 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/pravvo-1955913585.html
Медведев предложил Западу план по восстановлению международного права
Медведев предложил Западу план по восстановлению международного права - РИА Новости, 27.06.2024
Медведев предложил Западу план по восстановлению международного права
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме озвучил предлагаемый западным странам план по восстановлению... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:40
2024-06-27T18:12
россия
дмитрий медведев
петербургский международный юридический форум
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме озвучил предлагаемый западным странам план по восстановлению международного права. "Я хочу обратить внимание на те ценности, на которых можно было бы строить международное право новых времен. Это в своем роде наше предложение западным странам – тот план по восстановлению права, который вернет его к первозданному смыслу, к началам свободы, сотрудничества, справедливости и равенства", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ. Он перечислил несколько постулатов этого плана, в их числе – суверенная свобода стран определять свою судьбу, подлинное равенство государств, отмена незаконных санкций, неприкосновенность собственности. Среди пунктов этого плана также были положения, касающиеся свободы сотрудничества, незыблемости иммунитета должностных лиц и необходимости создания действенных международно-правовых механизмов разрешения споров.РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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россия, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Петербургский международный юридический форум, В мире
Медведев предложил Западу план по восстановлению международного права

Медведев назвал ценности, на которых должно основываться международное право

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Международного юридического форума
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Международного юридического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме озвучил предлагаемый западным странам план по восстановлению международного права.
"Я хочу обратить внимание на те ценности, на которых можно было бы строить международное право новых времен. Это в своем роде наше предложение западным странам – тот план по восстановлению права, который вернет его к первозданному смыслу, к началам свободы, сотрудничества, справедливости и равенства", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ.
Он перечислил несколько постулатов этого плана, в их числе – суверенная свобода стран определять свою судьбу, подлинное равенство государств, отмена незаконных санкций, неприкосновенность собственности.
Среди пунктов этого плана также были положения, касающиеся свободы сотрудничества, незыблемости иммунитета должностных лиц и необходимости создания действенных международно-правовых механизмов разрешения споров.
РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЮФ.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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