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Медведев призвал создавать правовые институты с дружественными странами - РИА Новости, 27.06.2024
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18:36 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/pravo-1955930867.html
Медведев призвал создавать правовые институты с дружественными странами
Медведев призвал создавать правовые институты с дружественными странами - РИА Новости, 27.06.2024
Медведев призвал создавать правовые институты с дружественными странами
Создание совместных правовых институтов с дружественными странами необходимо, заявил заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:36
2024-06-27T18:36
россия
дмитрий медведев
брикс
петербургский международный юридический форум
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Создание совместных правовых институтов с дружественными странами необходимо, заявил заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Нужно сосредоточиться на создании совместных правовых институтов с дружественными государствами на принципах взаимоуважения и подлинного партнерства. Так, Россия выступает с инициативой создания единого пространства разрешения инвестспоров в БРИКС", - сказал Медведев во время пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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россия, дмитрий медведев, брикс, петербургский международный юридический форум, политика
Россия, Дмитрий Медведев, БРИКС, Петербургский международный юридический форум, Политика
Медведев призвал создавать правовые институты с дружественными странами

Медведев призвал создать новые правовые институты на основе взаимоуважения

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках XII Международного юридического форума
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках XII Международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках XII Международного юридического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Создание совместных правовых институтов с дружественными странами необходимо, заявил заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нужно сосредоточиться на создании совместных правовых институтов с дружественными государствами на принципах взаимоуважения и подлинного партнерства. Так, Россия выступает с инициативой создания единого пространства разрешения инвестспоров в БРИКС", - сказал Медведев во время пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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15 июня, 08:00
 
РоссияДмитрий МедведевБРИКСПетербургский международный юридический форумПолитика
 
 
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