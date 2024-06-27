Медведев призвал создавать правовые институты с дружественными странами
Медведев призвал создать новые правовые институты на основе взаимоуважения
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках XII Международного юридического форума
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках XII Международного юридического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Создание совместных правовых институтов с дружественными странами необходимо, заявил заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нужно сосредоточиться на создании совместных правовых институтов с дружественными государствами на принципах взаимоуважения и подлинного партнерства. Так, Россия выступает с инициативой создания единого пространства разрешения инвестспоров в БРИКС", - сказал Медведев во время пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
Россия меняет мировую политическую систему
15 июня, 08:00