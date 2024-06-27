https://ria.ru/20240627/pravo-1955930867.html

Медведев призвал создавать правовые институты с дружественными странами

Медведев призвал создавать правовые институты с дружественными странами - РИА Новости, 27.06.2024

Медведев призвал создавать правовые институты с дружественными странами

Создание совместных правовых институтов с дружественными странами необходимо, заявил заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:36

2024-06-27T18:36

2024-06-27T18:36

россия

дмитрий медведев

брикс

петербургский международный юридический форум

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Создание совместных правовых институтов с дружественными странами необходимо, заявил заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Нужно сосредоточиться на создании совместных правовых институтов с дружественными государствами на принципах взаимоуважения и подлинного партнерства. Так, Россия выступает с инициативой создания единого пространства разрешения инвестспоров в БРИКС", - сказал Медведев во время пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

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Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, брикс, петербургский международный юридический форум, политика