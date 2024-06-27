https://ria.ru/20240627/pozhar-1955826659.html

В Копенгагене вспыхнул пожар в здании налогового министерства

В Копенгагене вспыхнул пожар в здании налогового министерства - РИА Новости, 27.06.2024

В Копенгагене вспыхнул пожар в здании налогового министерства

Пожар вспыхнул в здании налогового министерства Дании в Копенгагене, людей из него и соседних зданий эвакуируют, сообщает столичная полиция страны в социальной... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:49

2024-06-27T12:49

2024-06-27T12:58

в мире

копенгаген

дания

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пожар вспыхнул в здании налогового министерства Дании в Копенгагене, людей из него и соседних зданий эвакуируют, сообщает столичная полиция страны в социальной сети Х. "Вместе с пожарной службой Копенгагена мы находимся на улице Николая Эйтведа, где вспыхнул пожар в здании. Людей из него и соседних построек эвакуируют... Здание является частью налогового министерства Дании", - написала полиция. Как сообщает местный телеканал TV2, пожар вспыхнул на крыше здания. Отмечается, что экстренные службы прибыли к зданию министерства, на месте начались работы по тушению пожара, и крупнейший очаг уже был потушен. По данным телеканала, все сотрудники министерства были успешно эвакуированы.

https://ria.ru/20240624/shotlandiya-1954945364.html

копенгаген

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в мире, копенгаген, дания