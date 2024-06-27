https://ria.ru/20240627/pozhar-1955764248.html

В Приморье загорелся склад на территории продуктовой базы

В Приморье загорелся склад на территории продуктовой базы - РИА Новости, 27.06.2024

В Приморье загорелся склад на территории продуктовой базы

Склад горит на территории продуктовой базы в Приморском крае на площади 1 тысяча квадратных метров, пожар локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T09:20

2024-06-27T09:20

2024-06-27T10:29

происшествия

коммерческая недвижимость

приморский край

россия

находка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Склад горит на территории продуктовой базы в Приморском крае на площади 1 тысяча квадратных метров, пожар локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. "В городе Находка Приморского края на улице Песчаная, д. 1А. произошло загорание в здании склада на территории продуктовой базы. На момент прибытия пожарных из склада шёл густой дым, горела кровля здания. Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на месте пожара объявлена локализация. В ликвидации пожара задействованы девять единиц пожарной техники и 36 человек личного состава.Позже прокуратура региона сообщила, что в ходе проверки будет дана оценка "полноте мер, принимаемых к соблюдению требований пожарной безопасности на объекте, его эксплуатации по назначению".

https://ria.ru/20240226/pozhar-1929455290.html

приморский край

россия

находка

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происшествия, коммерческая недвижимость, приморский край, россия, находка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)