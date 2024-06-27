https://ria.ru/20240627/pozhar-1955758067.html

В Приморье произошел пожар на ТЭЦ

В Приморье произошел пожар на ТЭЦ - РИА Новости, 27.06.2024

В Приморье произошел пожар на ТЭЦ

Турбогенератор загорелся на Артемовской ТЭЦ в Приморье, прокуратура проводит проверку, сообщает краевое надзорное ведомство. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T08:46

2024-06-27T08:46

2024-06-27T08:46

происшествия

артем

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Турбогенератор загорелся на Артемовской ТЭЦ в Приморье, прокуратура проводит проверку, сообщает краевое надзорное ведомство. В соцсетях распространились видео с камеры наблюдения на ТЭЦ. На нем видно, что сначала турбина начала дымиться, потом загорелась в двух местах. От машины отбегают рабочие. "Прокуратура города Артёма организовала проверку в связи с аварией на турбогенераторе "Артёмовской ТЭЦ" АО "ДГК". Предварительно установлено, что технологический инцидент произошел ночью 26 июня 2024 года в связи с возгоранием масла в момент работы устройства", - говорится в сообщении. Электроснабжение не ограничивалось. Устройства переведены на альтернативные механизмы работы. На ТЭЦ уже ведутся ремонтно-восстановительные работы. К проверке привлекут специалистов Ростехнадзора. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что никто не пострадал.

https://ria.ru/20240325/vozgoranie-1935565247.html

артем

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, артем, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), приморский край