Рейтинг@Mail.ru
В Приморье произошел пожар на ТЭЦ - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/pozhar-1955758067.html
В Приморье произошел пожар на ТЭЦ
В Приморье произошел пожар на ТЭЦ - РИА Новости, 27.06.2024
В Приморье произошел пожар на ТЭЦ
Турбогенератор загорелся на Артемовской ТЭЦ в Приморье, прокуратура проводит проверку, сообщает краевое надзорное ведомство. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T08:46
2024-06-27T08:46
происшествия
артем
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Турбогенератор загорелся на Артемовской ТЭЦ в Приморье, прокуратура проводит проверку, сообщает краевое надзорное ведомство. В соцсетях распространились видео с камеры наблюдения на ТЭЦ. На нем видно, что сначала турбина начала дымиться, потом загорелась в двух местах. От машины отбегают рабочие. "Прокуратура города Артёма организовала проверку в связи с аварией на турбогенераторе "Артёмовской ТЭЦ" АО "ДГК". Предварительно установлено, что технологический инцидент произошел ночью 26 июня 2024 года в связи с возгоранием масла в момент работы устройства", - говорится в сообщении. Электроснабжение не ограничивалось. Устройства переведены на альтернативные механизмы работы. На ТЭЦ уже ведутся ремонтно-восстановительные работы. К проверке привлекут специалистов Ростехнадзора. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что никто не пострадал.
https://ria.ru/20240325/vozgoranie-1935565247.html
артем
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, артем, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), приморский край
Происшествия, Артем, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Приморский край
В Приморье произошел пожар на ТЭЦ

На Артемовской ТЭЦ в Приморье загорелся турбогенератор

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Тушение пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Турбогенератор загорелся на Артемовской ТЭЦ в Приморье, прокуратура проводит проверку, сообщает краевое надзорное ведомство.
В соцсетях распространились видео с камеры наблюдения на ТЭЦ. На нем видно, что сначала турбина начала дымиться, потом загорелась в двух местах. От машины отбегают рабочие.
«
"Прокуратура города Артёма организовала проверку в связи с аварией на турбогенераторе "Артёмовской ТЭЦ" АО "ДГК". Предварительно установлено, что технологический инцидент произошел ночью 26 июня 2024 года в связи с возгоранием масла в момент работы устройства", - говорится в сообщении.
Электроснабжение не ограничивалось. Устройства переведены на альтернативные механизмы работы. На ТЭЦ уже ведутся ремонтно-восстановительные работы. К проверке привлекут специалистов Ростехнадзора.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что никто не пострадал.
Новочеркасская ГРЭС
На Новочеркасской ГРЭС загорелась трансформаторная подстанция
25 марта, 04:46
 
ПроисшествияАртемФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Приморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала