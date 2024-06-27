https://ria.ru/20240627/pozhar-1955758067.html
В Приморье произошел пожар на ТЭЦ
В Приморье произошел пожар на ТЭЦ - РИА Новости, 27.06.2024
В Приморье произошел пожар на ТЭЦ
Турбогенератор загорелся на Артемовской ТЭЦ в Приморье, прокуратура проводит проверку, сообщает краевое надзорное ведомство. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T08:46
2024-06-27T08:46
2024-06-27T08:46
происшествия
артем
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Турбогенератор загорелся на Артемовской ТЭЦ в Приморье, прокуратура проводит проверку, сообщает краевое надзорное ведомство. В соцсетях распространились видео с камеры наблюдения на ТЭЦ. На нем видно, что сначала турбина начала дымиться, потом загорелась в двух местах. От машины отбегают рабочие. "Прокуратура города Артёма организовала проверку в связи с аварией на турбогенераторе "Артёмовской ТЭЦ" АО "ДГК". Предварительно установлено, что технологический инцидент произошел ночью 26 июня 2024 года в связи с возгоранием масла в момент работы устройства", - говорится в сообщении. Электроснабжение не ограничивалось. Устройства переведены на альтернативные механизмы работы. На ТЭЦ уже ведутся ремонтно-восстановительные работы. К проверке привлекут специалистов Ростехнадзора. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что никто не пострадал.
https://ria.ru/20240325/vozgoranie-1935565247.html
артем
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, артем, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), приморский край
Происшествия, Артем, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Приморский край
В Приморье произошел пожар на ТЭЦ
На Артемовской ТЭЦ в Приморье загорелся турбогенератор