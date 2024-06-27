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В Новосибирской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
В Новосибирской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 27.06.2024
В Новосибирской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека, в том числе двое детей погибли в ночь на четверг на пожаре в частном доме в одном из сел Убинского района Новосибирской области, возбуждено... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T07:03
2024-06-27T07:03
2024-06-27T07:03
происшествия
новосибирская область
убинский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 27 июн – РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей погибли в ночь на четверг на пожаре в частном доме в одном из сел Убинского района Новосибирской области, возбуждено дело, сообщает СУСК по региону в Telegram-канале. "По данным следствия, ночью 27 июня 2024 года в одном из сел Убинского района произошло возгорание частного дома. В доме находилось семь человек. Установлено, что при пожаре погибли две женщины и двое детей двух и 15 лет. Двое, в том числе семимесячный ребенок госпитализированы", - говорится в сообщении. Куйбышевский межрайонный следственный отдел СУСК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело о гибели на пожаре четырех человек по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия, назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания. В свою очередь, прокуратура Новосибирской области сообщает, что, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка в доме. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20240626/pozhar-1955658314.html
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происшествия, новосибирская область, убинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирская область, Убинский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли на пожаре под Новосибирском