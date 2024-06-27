Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/pozhar-1955751210.html
В Новосибирской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
В Новосибирской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 27.06.2024
В Новосибирской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека, в том числе двое детей погибли в ночь на четверг на пожаре в частном доме в одном из сел Убинского района Новосибирской области, возбуждено... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T07:03
2024-06-27T07:03
происшествия
новосибирская область
убинский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955751070_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4e4423f4f6418008bf7490c566c102a0.jpg
НОВОСИБИРСК, 27 июн – РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей погибли в ночь на четверг на пожаре в частном доме в одном из сел Убинского района Новосибирской области, возбуждено дело, сообщает СУСК по региону в Telegram-канале. "По данным следствия, ночью 27 июня 2024 года в одном из сел Убинского района произошло возгорание частного дома. В доме находилось семь человек. Установлено, что при пожаре погибли две женщины и двое детей двух и 15 лет. Двое, в том числе семимесячный ребенок госпитализированы", - говорится в сообщении. Куйбышевский межрайонный следственный отдел СУСК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело о гибели на пожаре четырех человек по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия, назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания. В свою очередь, прокуратура Новосибирской области сообщает, что, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка в доме. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20240626/pozhar-1955658314.html
https://ria.ru/20240626/pozhar-1955662200.html
новосибирская область
убинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955751070_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_41316aa7732b3b5138b0286d22bf4186.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область, убинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирская область, Убинский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли на пожаре под Новосибирском

© СУ СК России по Новосибирской областиПожар в Новосибирской области
Пожар в Новосибирской области
© СУ СК России по Новосибирской области
Пожар в Новосибирской области
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 27 июн – РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей погибли в ночь на четверг на пожаре в частном доме в одном из сел Убинского района Новосибирской области, возбуждено дело, сообщает СУСК по региону в Telegram-канале.
"По данным следствия, ночью 27 июня 2024 года в одном из сел Убинского района произошло возгорание частного дома. В доме находилось семь человек. Установлено, что при пожаре погибли две женщины и двое детей двух и 15 лет. Двое, в том числе семимесячный ребенок госпитализированы", - говорится в сообщении.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
В Ростовской области произошел пожар после взрыва газа
26 июня, 17:38
Куйбышевский межрайонный следственный отдел СУСК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело о гибели на пожаре четырех человек по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия, назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания.
В свою очередь, прокуратура Новосибирской области сообщает, что, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка в доме. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Пожар в частном доме в Ростовской области локализовали
26 июня, 17:49
 
ПроисшествияНовосибирская областьУбинский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала