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МВФ обвинил США в подрыве многосторонней торговой системы
МВФ обвинил США в подрыве многосторонней торговой системы - РИА Новости, 27.06.2024
МВФ обвинил США в подрыве многосторонней торговой системы
Вводимые США пошлины на импортные товары и нетарифные барьеры искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют подорвать многостороннюю торговую систему,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T22:17
2024-06-27T22:17
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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Вводимые США пошлины на импортные товары и нетарифные барьеры искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют подорвать многостороннюю торговую систему, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Пошлины, нетарифные барьеры... не являются правильными решениями, поскольку они искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют создать скользкий путь, который подрывает многостороннюю торговую систему", - указано в документе. Там добавили, что своими действиями США фрагментируют глобальные цепочки поставок и стимулируют ответные действия со стороны торговых партнеров.
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сша, мвф, в мире
МВФ обвинил США в подрыве многосторонней торговой системы
МВФ: вводимые США пошлины искажают торговые потоки и вредят торговой системе
ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости.
Вводимые США пошлины на импортные товары и нетарифные барьеры искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют подорвать многостороннюю торговую систему, заявили в Международном валютном фонде (МВФ
).
"Пошлины, нетарифные барьеры... не являются правильными решениями, поскольку они искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют создать скользкий путь, который подрывает многостороннюю торговую систему", - указано в документе.
Там добавили, что своими действиями США фрагментируют глобальные цепочки поставок и стимулируют ответные действия со стороны торговых партнеров.