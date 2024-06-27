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МВФ обвинил США в подрыве многосторонней торговой системы - РИА Новости, 27.06.2024
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22:17 27.06.2024
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МВФ обвинил США в подрыве многосторонней торговой системы
МВФ обвинил США в подрыве многосторонней торговой системы - РИА Новости, 27.06.2024
МВФ обвинил США в подрыве многосторонней торговой системы
Вводимые США пошлины на импортные товары и нетарифные барьеры искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют подорвать многостороннюю торговую систему,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T22:17
2024-06-27T22:17
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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Вводимые США пошлины на импортные товары и нетарифные барьеры искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют подорвать многостороннюю торговую систему, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Пошлины, нетарифные барьеры... не являются правильными решениями, поскольку они искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют создать скользкий путь, который подрывает многостороннюю торговую систему", - указано в документе. Там добавили, что своими действиями США фрагментируют глобальные цепочки поставок и стимулируют ответные действия со стороны торговых партнеров.
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сша, мвф, в мире
США, МВФ, В мире
МВФ обвинил США в подрыве многосторонней торговой системы

МВФ: вводимые США пошлины искажают торговые потоки и вредят торговой системе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Вводимые США пошлины на импортные товары и нетарифные барьеры искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют подорвать многостороннюю торговую систему, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Пошлины, нетарифные барьеры... не являются правильными решениями, поскольку они искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют создать скользкий путь, который подрывает многостороннюю торговую систему", - указано в документе.
Там добавили, что своими действиями США фрагментируют глобальные цепочки поставок и стимулируют ответные действия со стороны торговых партнеров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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