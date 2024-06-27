https://ria.ru/20240627/poshliny-1955800907.html

В ЕС введут пошлины на импорт сахара и яиц с Украины, пишет FT

В ЕС введут пошлины на импорт сахара и яиц с Украины, пишет FT - РИА Новости, 27.06.2024

В ЕС введут пошлины на импорт сахара и яиц с Украины, пишет FT

Ввозные пошлины на импорт сахара и яиц с Украины в ЕС вступят в силу с пятницы, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:13

2024-06-27T11:13

2024-06-27T11:14

украина

киев

венгрия

тарас качка

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

экономика

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ввозные пошлины на импорт сахара и яиц с Украины в ЕС вступят в силу с пятницы, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. На прошлой неделе представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что в ближайшие две недели ЕК восстановит ввозные пошлины на импорт в Евросоюз с Украины куриных яиц. "По словам людей, знакомых с ситуацией... тарифы будут объявлены в пятницу и составят 419 евро за тонну белого сахара и 339 евро за тонну сахара-сырца. Яйца будут стоить дополнительно 30 центов за килограмм", - пишет издание. Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил изданию, что тарифы соответствуют действующему соглашению, но Киев ведет переговоры с Брюсселем об их улучшении. ЕС ранее с широким освещением в СМИ продлил свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года с рядом мер для защиты стран сообщества. В частности, был введен механизм экстренной остановки импорта наиболее "чувствительных" товаров, включая яйца, мясо птицы и сахар, если будут превышены средние показатели по данным продуктам по состоянию на 2022-2023 годы. При этом восстановление недавно отмененных пошлин сначала на украинский овес, а затем и на куриные яйца с Украины, напротив, проходит без лишней огласки. Обсуждение предложения ЕК о продлении беспошлинного ввоза товаров с Украины проходило на фоне не утихающих в разных странах ЕС массовых протестов фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с аграриев многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. Тем не менее, в конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. Еврокомиссия с марта 2022 года также запустила так называемые маршруты солидарности - сухопутные и речные маршруты для массового вывоза зерна с Украины. Предполагалось, что эти поставки будут направлены на мировой рынок и позволят Киеву получать дополнительные экспортные поступления. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса вывозимой аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что уже к осени 2022 года привело к началу кризиса аграрного перепроизводства в этих странах. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые были нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Ограничения вступили в силу 2 мая прошлого года, в июне были продлены до 15 сентября. Однако 15 сентября ЕК решила не продлевать эти ограничения, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом и представить соответствующий план действий. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в одностороннем порядке.

https://ria.ru/20240618/evropa-1953559270.html

https://ria.ru/20240530/es-1949327469.html

https://ria.ru/20240425/zerno-1942117197.html

https://ria.ru/20240621/kollaps-1954420347.html

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венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, киев, венгрия, тарас качка, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, экономика