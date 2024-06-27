https://ria.ru/20240627/pomosch-1955950092.html

Орловская область направит для бойцов СВО мединструменты и лекарства

Орловская область направит для бойцов СВО мединструменты и лекарства - РИА Новости, 27.06.2024

Орловская область направит для бойцов СВО мединструменты и лекарства

Орловская область направит для бойцов в белгородский госпиталь мединструменты, перевязочные материалы и лекарства, а также для подразделения ВДВ посылку с... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T20:20

2024-06-27T20:20

2024-06-27T20:20

надежные люди

орловская область

белгородская область

единая россия

воздушно-десантные войска россии

российский детский фонд

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Орловская область направит для бойцов в белгородский госпиталь мединструменты, перевязочные материалы и лекарства, а также для подразделения ВДВ посылку с обмундированием, аптечками и спальными мешками, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия". "Единая Россия" продолжает оказывать адресную поддержку участникам СВО. Очередной гуманитарный груз Орловского регионального отделения партии отправился в госпиталь, расположенный в Белгородской области. Заявка на дополнительные медицинские инструменты, перевязочные материалы, средства гигиены и лекарства выполнена при содействии депутатов Орловского областного и городского Советов", – говорится в сообщении. Как отмечается, в выполнении заявки военнослужащих также оказали содействие председатель регионального отделения "Российского детского фонда" Ирина Пашкова и координатор "Женского движения Единой России" Оксана Павлюк. Груз медикам будет передан в пятницу. В отделении партии добавили, что депутат Орловского горсовета Александр Головин и его сын Никита собрали посылку для подразделения ВДВ: комплекты обмундирования, тактические рюкзаки и аптечки, спальные мешки. Отмечается, что семья Головиных регулярно оказывает российским военнослужащим адресную поддержку. Уточняется, что груз в подразделение привезет десантник Александр, возвращающийся в зону проведения спецоперации из отпуска. "Спасибо всем, кто поддерживает наших ребят на фронте и делает все, чтобы приблизить долгожданную Победу", – подчеркнул секретарь регионального отделения "Единой России", председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, которого процитировала пресс-служба.

https://ria.ru/20240627/pomosch-1955911534.html

https://ria.ru/20240627/pribory-1955840922.html

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орловская область, белгородская область, единая россия, воздушно-десантные войска россии, российский детский фонд