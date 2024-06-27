https://ria.ru/20240627/pomosch-1955911534.html

Участникам спецоперации отправили 25 походных печей из Мурманской области

Участникам спецоперации отправили 25 походных печей из Мурманской области - РИА Новости, 27.06.2024

Участникам спецоперации отправили 25 походных печей из Мурманской области

Гуманитарный груз, в составе которого 25 походных печей, отправили из Мурманской области в зону спецоперации, сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:30

2024-06-27T17:30

2024-06-27T17:48

надежные люди

мурманская область

сво

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МУРМАНСК, 27 июн – РИА Новости. Гуманитарный груз, в составе которого 25 походных печей, отправили из Мурманской области в зону спецоперации, сообщил оперативный штаб региона. "Правительством Мурманской области передана очередная партия груза для военнослужащих одного из подразделений, которые выполняют задачи в зоне СВО. В ближайшее время походные печи отправятся на передовую", - говорится в сообщении. Отмечается, что большую часть печей изготовили студенты мурманского индустриального колледжа. Производством печей в колледже занимаются с начала СВО. "Это в первую очередь большая помощь нашим защитникам, а также хорошая практика для студентов. Военнослужащие и мобилизованные неоднократно отмечали, что печи хорошего качества и просто незаменимы в полевых условиях, чтобы согреться, приготовить пищу или просушить одежду", - добавили в оперштабе.

https://ria.ru/20240627/pribory-1955840922.html

https://ria.ru/20240626/pomosch-1955568042.html

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурманская область, сво