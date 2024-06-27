https://ria.ru/20240627/pomosch-1955911534.html
Участникам спецоперации отправили 25 походных печей из Мурманской области
Участникам спецоперации отправили 25 походных печей из Мурманской области - РИА Новости, 27.06.2024
Участникам спецоперации отправили 25 походных печей из Мурманской области
Гуманитарный груз, в составе которого 25 походных печей, отправили из Мурманской области в зону спецоперации, сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:30
2024-06-27T17:30
2024-06-27T17:48
надежные люди
мурманская область
сво
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МУРМАНСК, 27 июн – РИА Новости. Гуманитарный груз, в составе которого 25 походных печей, отправили из Мурманской области в зону спецоперации, сообщил оперативный штаб региона. "Правительством Мурманской области передана очередная партия груза для военнослужащих одного из подразделений, которые выполняют задачи в зоне СВО. В ближайшее время походные печи отправятся на передовую", - говорится в сообщении. Отмечается, что большую часть печей изготовили студенты мурманского индустриального колледжа. Производством печей в колледже занимаются с начала СВО. "Это в первую очередь большая помощь нашим защитникам, а также хорошая практика для студентов. Военнослужащие и мобилизованные неоднократно отмечали, что печи хорошего качества и просто незаменимы в полевых условиях, чтобы согреться, приготовить пищу или просушить одежду", - добавили в оперштабе.
https://ria.ru/20240627/pribory-1955840922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, сво
Надежные люди, Мурманская область, СВО
МУРМАНСК, 27 июн – РИА Новости. Гуманитарный груз, в составе которого 25 походных печей, отправили из Мурманской области в зону спецоперации, сообщил оперативный штаб региона.
"Правительством Мурманской области передана очередная партия груза для военнослужащих одного из подразделений, которые выполняют задачи в зоне СВО. В ближайшее время походные печи отправятся на передовую", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большую часть печей изготовили студенты мурманского индустриального колледжа. Производством печей в колледже занимаются с начала СВО
.
"Это в первую очередь большая помощь нашим защитникам, а также хорошая практика для студентов. Военнослужащие и мобилизованные неоднократно отмечали, что печи хорошего качества и просто незаменимы в полевых условиях, чтобы согреться, приготовить пищу или просушить одежду", - добавили в оперштабе.