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Участникам спецоперации отправили 25 походных печей из Мурманской области - РИА Новости, 27.06.2024
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17:30 27.06.2024 (обновлено: 17:48 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/pomosch-1955911534.html
Участникам спецоперации отправили 25 походных печей из Мурманской области
Участникам спецоперации отправили 25 походных печей из Мурманской области - РИА Новости, 27.06.2024
Участникам спецоперации отправили 25 походных печей из Мурманской области
Гуманитарный груз, в составе которого 25 походных печей, отправили из Мурманской области в зону спецоперации, сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:30
2024-06-27T17:48
надежные люди
мурманская область
сво
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МУРМАНСК, 27 июн – РИА Новости. Гуманитарный груз, в составе которого 25 походных печей, отправили из Мурманской области в зону спецоперации, сообщил оперативный штаб региона. "Правительством Мурманской области передана очередная партия груза для военнослужащих одного из подразделений, которые выполняют задачи в зоне СВО. В ближайшее время походные печи отправятся на передовую", - говорится в сообщении. Отмечается, что большую часть печей изготовили студенты мурманского индустриального колледжа. Производством печей в колледже занимаются с начала СВО. "Это в первую очередь большая помощь нашим защитникам, а также хорошая практика для студентов. Военнослужащие и мобилизованные неоднократно отмечали, что печи хорошего качества и просто незаменимы в полевых условиях, чтобы согреться, приготовить пищу или просушить одежду", - добавили в оперштабе.
https://ria.ru/20240627/pribory-1955840922.html
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мурманская область, сво
Надежные люди, Мурманская область, СВО

Участникам спецоперации отправили 25 походных печей из Мурманской области

© Фото : Мурманский оперативный штабУчастникам спецоперации отправили 25 походных печей из Мурманской области
Участникам спецоперации отправили 25 походных печей из Мурманской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : Мурманский оперативный штаб
Участникам спецоперации отправили 25 походных печей из Мурманской области
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 27 июн – РИА Новости. Гуманитарный груз, в составе которого 25 походных печей, отправили из Мурманской области в зону спецоперации, сообщил оперативный штаб региона.
"Правительством Мурманской области передана очередная партия груза для военнослужащих одного из подразделений, которые выполняют задачи в зоне СВО. В ближайшее время походные печи отправятся на передовую", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что большую часть печей изготовили студенты мурманского индустриального колледжа. Производством печей в колледже занимаются с начала СВО.
"Это в первую очередь большая помощь нашим защитникам, а также хорошая практика для студентов. Военнослужащие и мобилизованные неоднократно отмечали, что печи хорошего качества и просто незаменимы в полевых условиях, чтобы согреться, приготовить пищу или просушить одежду", - добавили в оперштабе.
Скриншот из видео отправки машины для перевозки гусеничной техники в зону спецоперации из Оренбурга
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Надежные людиМурманская областьСВО
 
 
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