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"Старожил в политике". Песков оценил политическое видение президента Конго - РИА Новости, 27.06.2024
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21:52 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/politika-1955960081.html
"Старожил в политике". Песков оценил политическое видение президента Конго
"Старожил в политике". Песков оценил политическое видение президента Конго - РИА Новости, 27.06.2024
"Старожил в политике". Песков оценил политическое видение президента Конго
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил потрясающее политическое видение президента республики Конго Дени Сассу-Нгессо. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T21:52
2024-06-27T21:52
россия
дмитрий песков
дени сассу-нгессо
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил потрясающее политическое видение президента республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Ранее в Кремле президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Конго. "Он (Сассу-Нгессо - ред.) старожил в политике, человек с потрясающим политическим видением, пониманием сущности происходящих процессов. Вы видели, какую оценку он дал усилиям России по борьбе с незаконными ограничениями в торговле, в экономике, с санкциями", - отметил Песков в эфире Первого канала. Путин во время переговоров с африканским лидером вручил ему орден Почета "за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго".
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россия, дмитрий песков, дени сассу-нгессо, владимир путин, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Дени Сассу-Нгессо, Владимир Путин, В мире
"Старожил в политике". Песков оценил политическое видение президента Конго

Песков: президент Конго Сассу-Нгессо обладает потрясающим политическим видением

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезидент Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Президент Конго Дени Сассу-Нгессо. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил потрясающее политическое видение президента республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
Ранее в Кремле президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Конго.
"Он (Сассу-Нгессо - ред.) старожил в политике, человек с потрясающим политическим видением, пониманием сущности происходящих процессов. Вы видели, какую оценку он дал усилиям России по борьбе с незаконными ограничениями в торговле, в экономике, с санкциями", - отметил Песков в эфире Первого канала.
Путин во время переговоров с африканским лидером вручил ему орден Почета "за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго".
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РоссияДмитрий ПесковДени Сассу-НгессоВладимир ПутинВ мире
 
 
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