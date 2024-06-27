https://ria.ru/20240627/politika-1955960081.html

"Старожил в политике". Песков оценил политическое видение президента Конго

"Старожил в политике". Песков оценил политическое видение президента Конго - РИА Новости, 27.06.2024

"Старожил в политике". Песков оценил политическое видение президента Конго

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил потрясающее политическое видение президента республики Конго Дени Сассу-Нгессо. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T21:52

2024-06-27T21:52

2024-06-27T21:52

россия

дмитрий песков

дени сассу-нгессо

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил потрясающее политическое видение президента республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Ранее в Кремле президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Конго. "Он (Сассу-Нгессо - ред.) старожил в политике, человек с потрясающим политическим видением, пониманием сущности происходящих процессов. Вы видели, какую оценку он дал усилиям России по борьбе с незаконными ограничениями в торговле, в экономике, с санкциями", - отметил Песков в эфире Первого канала. Путин во время переговоров с африканским лидером вручил ему орден Почета "за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго".

https://ria.ru/20240627/kongo-1955959169.html

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россия, дмитрий песков, дени сассу-нгессо, владимир путин, в мире