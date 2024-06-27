https://ria.ru/20240627/pogoda-1955820382.html

Москвичей предупредили о сильной жаре

Москвичей предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 27.06.2024

Москвичей предупредили о сильной жаре

Спасатели предупредили о жаре до 32 градусов в ближайшие дни в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:22

2024-06-27T12:22

2024-06-27T12:24

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

экология в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888672976_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_4c231f2c573781213eb2778edf64bd8b.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о жаре до 32 градусов в ближайшие дни в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 28, 29 и 30 июня в Москве ожидается сильная жара 30…32 градуса", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют москвичам быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, в МЧС призвали соблюдать требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем.

https://ria.ru/20240627/zhara-1955745438.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, экология в россии