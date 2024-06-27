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Москвичей предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 27.06.2024
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12:22 27.06.2024 (обновлено: 12:24 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/pogoda-1955820382.html
Москвичей предупредили о сильной жаре
Москвичей предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 27.06.2024
Москвичей предупредили о сильной жаре
Спасатели предупредили о жаре до 32 градусов в ближайшие дни в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:22
2024-06-27T12:24
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
экология в россии
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о жаре до 32 градусов в ближайшие дни в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 28, 29 и 30 июня в Москве ожидается сильная жара 30…32 градуса", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют москвичам быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, в МЧС призвали соблюдать требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Экология в России
Москвичей предупредили о сильной жаре

МЧС предупредило москвичей о жаре до 32 градусов в ближайшие дни

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДевушки на Болотной набережной в Москве
Девушки на Болотной набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Девушки на Болотной набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о жаре до 32 градусов в ближайшие дни в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
«
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 28, 29 и 30 июня в Москве ожидается сильная жара 30…32 градуса", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют москвичам быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, в МЧС призвали соблюдать требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем.
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ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрЭкология в России
 
 
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