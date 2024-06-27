https://ria.ru/20240627/pogoda-1955820382.html
Москвичей предупредили о сильной жаре
Москвичей предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 27.06.2024
Москвичей предупредили о сильной жаре
Спасатели предупредили о жаре до 32 градусов в ближайшие дни в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:22
2024-06-27T12:22
2024-06-27T12:24
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о жаре до 32 градусов в ближайшие дни в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 28, 29 и 30 июня в Москве ожидается сильная жара 30…32 градуса", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют москвичам быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, в МЧС призвали соблюдать требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем.
https://ria.ru/20240627/zhara-1955745438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Экология в России
Москвичей предупредили о сильной жаре
МЧС предупредило москвичей о жаре до 32 градусов в ближайшие дни