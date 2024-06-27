https://ria.ru/20240627/pogoda-1955757194.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 27.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Без осадков и до плюс 27 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T08:36
2024-06-27T08:36
2024-06-27T08:36
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Без осадков и до плюс 27 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать надвигающийся с запада антициклон. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 25 - плюс 27 градусов, в Подмосковье от 23 до 28 градусов тепла, такие значения соответствуют самым теплым дням года - середине июля", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается северный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Леус: без осадков и до плюс 27 ожидается в Москве в четверг