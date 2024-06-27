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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 27.06.2024
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08:36 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/pogoda-1955757194.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 27.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Без осадков и до плюс 27 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T08:36
2024-06-27T08:36
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Без осадков и до плюс 27 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать надвигающийся с запада антициклон. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 25 - плюс 27 градусов, в Подмосковье от 23 до 28 градусов тепла, такие значения соответствуют самым теплым дням года - середине июля", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается северный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Леус: без осадков и до плюс 27 ожидается в Москве в четверг

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПрогулочные речные трамваи в Москве-реке
Прогулочные речные трамваи в Москве-реке - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Прогулочные речные трамваи в Москве-реке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Без осадков и до плюс 27 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать надвигающийся с запада антициклон. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 25 - плюс 27 градусов, в Подмосковье от 23 до 28 градусов тепла, такие значения соответствуют самым теплым дням года - середине июля", - рассказал Леус.
По его словам, ветер ожидается северный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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