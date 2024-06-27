https://ria.ru/20240627/pogoda-1955757194.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 27.06.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Без осадков и до плюс 27 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T08:36

2024-06-27T08:36

2024-06-27T08:36

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

экология в россии

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Без осадков и до плюс 27 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать надвигающийся с запада антициклон. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 25 - плюс 27 градусов, в Подмосковье от 23 до 28 градусов тепла, такие значения соответствуют самым теплым дням года - середине июля", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается северный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

https://ria.ru/20240627/zhara-1955745438.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии