https://ria.ru/20240627/poezd-1955920678.html
В Коми шесть проводников сошедшего с рельсов поезда получили травмы
В Коми шесть проводников сошедшего с рельсов поезда получили травмы - РИА Новости, 27.06.2024
В Коми шесть проводников сошедшего с рельсов поезда получили травмы
Шесть проводников поезда получили травмы разной степени тяжести из-за схода вагонов в Коми, при этом они продолжали оказывать помощь пассажирам, сообщили РЖД. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:59
2024-06-27T17:59
2024-06-27T17:59
происшествия
воркута
новороссийск
владимир уйба
ржд
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Шесть проводников поезда получили травмы разной степени тяжести из-за схода вагонов в Коми, при этом они продолжали оказывать помощь пассажирам, сообщили РЖД. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек. "Шестеро проводников получили травмы разной степени тяжести: ушибы и скелетные травмы. Несмотря на это, после получения первой помощи они продолжили выполнять свои обязанности и заботиться о пассажирах", - говорится в сообщении РЖД в четверг. После того, как на место прибыл подменный состав, два проводника были госпитализированы.
https://ria.ru/20240627/komi-1955767081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воркута, новороссийск, владимир уйба, ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Воркута, Новороссийск, Владимир Уйба, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
В Коми шесть проводников сошедшего с рельсов поезда получили травмы
РЖД: 6 проводников получили различные травмы из-за схода с рельсов поезда в Коми