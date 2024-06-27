Рейтинг@Mail.ru
В Коми шесть проводников сошедшего с рельсов поезда получили травмы - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/poezd-1955920678.html
В Коми шесть проводников сошедшего с рельсов поезда получили травмы
В Коми шесть проводников сошедшего с рельсов поезда получили травмы - РИА Новости, 27.06.2024
В Коми шесть проводников сошедшего с рельсов поезда получили травмы
Шесть проводников поезда получили травмы разной степени тяжести из-за схода вагонов в Коми, при этом они продолжали оказывать помощь пассажирам, сообщили РЖД. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:59
2024-06-27T17:59
происшествия
воркута
новороссийск
владимир уйба
ржд
сход пассажирского поезда с рельс в коми
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955761971_0:563:1200:1238_1920x0_80_0_0_bf08218c2ea1844eb6330f53e3db5a72.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Шесть проводников поезда получили травмы разной степени тяжести из-за схода вагонов в Коми, при этом они продолжали оказывать помощь пассажирам, сообщили РЖД. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек. "Шестеро проводников получили травмы разной степени тяжести: ушибы и скелетные травмы. Несмотря на это, после получения первой помощи они продолжили выполнять свои обязанности и заботиться о пассажирах", - говорится в сообщении РЖД в четверг. После того, как на место прибыл подменный состав, два проводника были госпитализированы.
https://ria.ru/20240627/komi-1955767081.html
воркута
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955761971_0:490:1200:1390_1920x0_80_0_0_e689674cd12c6aeadfca270c1f09e5de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воркута, новороссийск, владимир уйба, ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Воркута, Новороссийск, Владимир Уйба, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
В Коми шесть проводников сошедшего с рельсов поезда получили травмы

РЖД: 6 проводников получили различные травмы из-за схода с рельсов поезда в Коми

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КомиСотрудники МЧС эвакуируют пострадавших из пассажирского поезда, сошедшего с рельсов в районе города Инта республики Коми
Сотрудники МЧС эвакуируют пострадавших из пассажирского поезда, сошедшего с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Коми
Сотрудники МЧС эвакуируют пострадавших из пассажирского поезда, сошедшего с рельсов в районе города Инта республики Коми
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Шесть проводников поезда получили травмы разной степени тяжести из-за схода вагонов в Коми, при этом они продолжали оказывать помощь пассажирам, сообщили РЖД.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.
"Шестеро проводников получили травмы разной степени тяжести: ушибы и скелетные травмы. Несмотря на это, после получения первой помощи они продолжили выполнять свои обязанности и заботиться о пассажирах", - говорится в сообщении РЖД в четверг.
После того, как на место прибыл подменный состав, два проводника были госпитализированы.
Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
В РЖД рассказали о выплатах родственникам погибших и пострадавших в Коми
Вчера, 09:30
 
ПроисшествияВоркутаНовороссийскВладимир УйбаРЖДСход пассажирского поезда с рельс в Коми
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала