https://ria.ru/20240627/poezd-1955920678.html

В Коми шесть проводников сошедшего с рельсов поезда получили травмы

В Коми шесть проводников сошедшего с рельсов поезда получили травмы - РИА Новости, 27.06.2024

В Коми шесть проводников сошедшего с рельсов поезда получили травмы

Шесть проводников поезда получили травмы разной степени тяжести из-за схода вагонов в Коми, при этом они продолжали оказывать помощь пассажирам, сообщили РЖД. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:59

2024-06-27T17:59

2024-06-27T17:59

происшествия

воркута

новороссийск

владимир уйба

ржд

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Шесть проводников поезда получили травмы разной степени тяжести из-за схода вагонов в Коми, при этом они продолжали оказывать помощь пассажирам, сообщили РЖД. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек. "Шестеро проводников получили травмы разной степени тяжести: ушибы и скелетные травмы. Несмотря на это, после получения первой помощи они продолжили выполнять свои обязанности и заботиться о пассажирах", - говорится в сообщении РЖД в четверг. После того, как на место прибыл подменный состав, два проводника были госпитализированы.

https://ria.ru/20240627/komi-1955767081.html

воркута

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Ольга Фомченкова

происшествия, воркута, новороссийск, владимир уйба, ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми