https://ria.ru/20240627/poezd-1955899940.html

Спасатели завершили работы на месте крушения поезда в Коми

Спасатели завершили работы на месте крушения поезда в Коми - РИА Новости, 27.06.2024

Спасатели завершили работы на месте крушения поезда в Коми

Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского поезда в Коми завершены, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T16:47

2024-06-27T16:47

2024-06-27T16:47

происшествия

россия

воркута

новороссийск

владимир уйба

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ржд

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского поезда в Коми завершены, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек. "МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте происшествия в Республике Коми, где произошел сход с рельс вагонов пассажирского поезда Воркута-Новороссийск", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что силами РЖД продолжаются работы по восстановлению поврежденного железнодорожного полотна.

https://ria.ru/20240627/poezd-1955755472.html

россия

воркута

новороссийск

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, воркута, новороссийск, владимир уйба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми