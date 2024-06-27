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Спасатели завершили работы на месте крушения поезда в Коми - РИА Новости, 27.06.2024
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16:47 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/poezd-1955899940.html
Спасатели завершили работы на месте крушения поезда в Коми
Спасатели завершили работы на месте крушения поезда в Коми - РИА Новости, 27.06.2024
Спасатели завершили работы на месте крушения поезда в Коми
Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского поезда в Коми завершены, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:47
2024-06-27T16:47
происшествия
россия
воркута
новороссийск
владимир уйба
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского поезда в Коми завершены, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек. "МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте происшествия в Республике Коми, где произошел сход с рельс вагонов пассажирского поезда Воркута-Новороссийск", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что силами РЖД продолжаются работы по восстановлению поврежденного железнодорожного полотна.
https://ria.ru/20240627/poezd-1955755472.html
россия
воркута
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происшествия, россия, воркута, новороссийск, владимир уйба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Россия, Воркута, Новороссийск, Владимир Уйба, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РЖД, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
Спасатели завершили работы на месте крушения поезда в Коми

МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте крушения поезда в Коми

© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкПассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура
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Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского поезда в Коми завершены, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.
«
"МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте происшествия в Республике Коми, где произошел сход с рельс вагонов пассажирского поезда Воркута-Новороссийск", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что силами РЖД продолжаются работы по восстановлению поврежденного железнодорожного полотна.
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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ПроисшествияРоссияВоркутаНовороссийскВладимир УйбаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РЖДСход пассажирского поезда с рельс в Коми
 
 
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