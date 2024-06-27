https://ria.ru/20240627/poezd-1955753043.html

Под вагоном сошедшего с рельсов поезда в Коми обнаружили тело мужчины

Под вагоном сошедшего с рельсов поезда в Коми обнаружили тело мужчины - РИА Новости, 27.06.2024

Под вагоном сошедшего с рельсов поезда в Коми обнаружили тело мужчины

На месте схода с рельсов пассажирского поезда в Коми нашли погибшего, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T07:32

2024-06-27T07:32

2024-06-27T11:53

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельс в коми

ржд

республика коми

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На месте схода с рельсов пассажирского поезда в Коми нашли погибшего, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте."Следователями при осмотре места происшествия на перегоне Инта — Угольный в Республике Коми <…> обнаружено тело мужчины под одним из опрокинувшихся вагонов поезда", — говорится в сообщении.Накануне вечером девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты. В поезде ехали 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, десять пострадавших находятся в больницах, среди них — девочка 14 лет в тяжелом состоянии.Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, причиной аварии стал подмыв полотна из-за сильных дождей.

https://ria.ru/20240627/poezd-1955729859.html

россия

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельс в коми, ржд, республика коми