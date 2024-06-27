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Под вагоном сошедшего с рельсов поезда в Коми обнаружили тело мужчины - РИА Новости, 27.06.2024
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07:32 27.06.2024 (обновлено: 11:53 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/poezd-1955753043.html
Под вагоном сошедшего с рельсов поезда в Коми обнаружили тело мужчины
Под вагоном сошедшего с рельсов поезда в Коми обнаружили тело мужчины - РИА Новости, 27.06.2024
Под вагоном сошедшего с рельсов поезда в Коми обнаружили тело мужчины
На месте схода с рельсов пассажирского поезда в Коми нашли погибшего, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T07:32
2024-06-27T11:53
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельс в коми
ржд
республика коми
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На месте схода с рельсов пассажирского поезда в Коми нашли погибшего, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте."Следователями при осмотре места происшествия на перегоне Инта — Угольный в Республике Коми &lt;…&gt; обнаружено тело мужчины под одним из опрокинувшихся вагонов поезда", — говорится в сообщении.Накануне вечером девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты. В поезде ехали 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, десять пострадавших находятся в больницах, среди них — девочка 14 лет в тяжелом состоянии.Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, причиной аварии стал подмыв полотна из-за сильных дождей.
https://ria.ru/20240627/poezd-1955729859.html
россия
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельс в коми, ржд, республика коми
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, РЖД, Республика Коми
Под вагоном сошедшего с рельсов поезда в Коми обнаружили тело мужчины

Под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружили тело мужчины

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : соцсети
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На месте схода с рельсов пассажирского поезда в Коми нашли погибшего, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте.
"Следователями при осмотре места происшествия на перегоне Инта — Угольный в Республике Коми <…> обнаружено тело мужчины под одним из опрокинувшихся вагонов поезда", — говорится в сообщении.
Накануне вечером девять вагонов пассажирского поезда № 511 ВоркутаНовороссийск сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты. В поезде ехали 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, десять пострадавших находятся в больницах, среди них — девочка 14 лет в тяжелом состоянии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, причиной аварии стал подмыв полотна из-за сильных дождей.
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Врач рассказал о состоянии пострадавших в при сходе с рельсов поезда в Коми
Вчера, 01:00
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Сход пассажирского поезда с рельс в КомиРЖДРеспублика Коми
 
 
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