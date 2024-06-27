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Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми отправили в пункты назначения - РИА Новости, 27.06.2024
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06:21 27.06.2024 (обновлено: 06:32 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/poezd-1955749873.html
Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми отправили в пункты назначения
Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми отправили в пункты назначения - РИА Новости, 27.06.2024
Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми отправили в пункты назначения
Пассажиры сошедшего накануне с рельсов поезда "Воркута-Новороссийск" отправлены в пункты назначения по специальному графику, сообщает РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T06:21
2024-06-27T06:32
ржд
сход пассажирского поезда с рельс в коми
республика коми
россия
происшествия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пассажиры сошедшего накануне с рельсов поезда "Воркута-Новороссийск" отправлены в пункты назначения по специальному графику, сообщает РЖД в Telegram-канале.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализированы 10 человек. РЖД в ночь на четверг сообщили, что движение поездов по участку Инта-1 - Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути."Пассажиры, следовавшие в поезде №511 Воркута - Новороссийск, около станции Угольный пересели в специально сформированный для них состав. Он отправился в 5.14 мск и проследует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком", - говорится в сообщении.Уточняется, что помощь в пересадке пассажирам и по переносу багажа оказали волонтеры. Также для пассажиров были доставлены питание, вода, пледы.
https://ria.ru/20240626/puti-1955713212.html
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ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми, республика коми, россия, происшествия
РЖД, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Республика Коми, Россия, Происшествия
Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми отправили в пункты назначения

Пассажиров сошедшего поезда в Коми отправили в пункты назначения по спецграфику

© РИА Новости / Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры | Перейти в медиабанкПассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Перейти в медиабанк
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пассажиры сошедшего накануне с рельсов поезда "Воркута-Новороссийск" отправлены в пункты назначения по специальному графику, сообщает РЖД в Telegram-канале.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализированы 10 человек. РЖД в ночь на четверг сообщили, что движение поездов по участку Инта-1 - Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути.
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
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"Пассажиры, следовавшие в поезде №511 Воркута - Новороссийск, около станции Угольный пересели в специально сформированный для них состав. Он отправился в 5.14 мск и проследует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком", - говорится в сообщении.
Уточняется, что помощь в пересадке пассажирам и по переносу багажа оказали волонтеры. Также для пассажиров были доставлены питание, вода, пледы.
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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РЖДСход пассажирского поезда с рельс в КомиРеспублика КомиРоссияПроисшествия
 
 
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