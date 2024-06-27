В Коми после схода поезда с рельсов восстановили движение по одному пути
Движение по участку Инта-1 — Угольный СЖД в Коми восстановили по одному пути
© Северо-Западная транспортная прокуратураМесто происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
© Северо-Западная транспортная прокуратура
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Движение поездов по участку Инта-1 - Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути, сообщает РЖД в Telegram-канале.
"Движение поездов по участку Инта-1 - Угольный Северной железной дороги восстановлено по одному пути. Принимаются меры по вводу в график следующих задержанных поездов: №6852 Печора - Марков; №41 Воркута - Москва; №22 Москва - Лабытнанги; №209 Лабытнанги - Москва", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в РЖД работает штаб по ликвидации последствий под руководством главы компании Олега Белозёрова.
Кроме того, информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. За медицинской помощью обратились 46 человек.