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В Коми после схода поезда с рельсов восстановили движение по одному пути - РИА Новости, 27.06.2024
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01:04 27.06.2024 (обновлено: 01:22 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/poezd-1955730399.html
В Коми после схода поезда с рельсов восстановили движение по одному пути
В Коми после схода поезда с рельсов восстановили движение по одному пути - РИА Новости, 27.06.2024
В Коми после схода поезда с рельсов восстановили движение по одному пути
Движение поездов по участку Инта-1 - Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути, сообщает РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T01:04
2024-06-27T01:22
ржд
сход пассажирского поезда с рельс в коми
республика коми
россия
происшествия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Движение поездов по участку Инта-1 - Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути, сообщает РЖД в Telegram-канале."Движение поездов по участку Инта-1 - Угольный Северной железной дороги восстановлено по одному пути. Принимаются меры по вводу в график следующих задержанных поездов: №6852 Печора - Марков; №41 Воркута - Москва; №22 Москва - Лабытнанги; №209 Лабытнанги - Москва", - говорится в сообщении.Уточняется, что в РЖД работает штаб по ликвидации последствий под руководством главы компании Олега Белозёрова.Кроме того, информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. За медицинской помощью обратились 46 человек.
https://ria.ru/20240627/poezd-1955731211.html
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ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми, республика коми, россия, происшествия
РЖД, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Республика Коми, Россия, Происшествия
В Коми после схода поезда с рельсов восстановили движение по одному пути

Движение по участку Инта-1 — Угольный СЖД в Коми восстановили по одному пути

© Северо-Западная транспортная прокуратураМесто происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
© Северо-Западная транспортная прокуратура
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Движение поездов по участку Инта-1 - Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути, сообщает РЖД в Telegram-канале.
"Движение поездов по участку Инта-1 - Угольный Северной железной дороги восстановлено по одному пути. Принимаются меры по вводу в график следующих задержанных поездов: №6852 Печора - Марков; №41 Воркута - Москва; №22 Москва - Лабытнанги; №209 Лабытнанги - Москва", - говорится в сообщении.
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
После схода вагонов поезда в Коми госпитализировали десять пострадавших
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Уточняется, что в РЖД работает штаб по ликвидации последствий под руководством главы компании Олега Белозёрова.
Кроме того, информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. За медицинской помощью обратились 46 человек.
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Врач рассказал о состоянии пострадавших в при сходе с рельсов поезда в Коми
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РЖДСход пассажирского поезда с рельс в КомиРеспублика КомиРоссияПроисшествия
 
 
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