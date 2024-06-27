https://ria.ru/20240627/poezd-1955730399.html

В Коми после схода поезда с рельсов восстановили движение по одному пути

В Коми после схода поезда с рельсов восстановили движение по одному пути - РИА Новости, 27.06.2024

В Коми после схода поезда с рельсов восстановили движение по одному пути

Движение поездов по участку Инта-1 - Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути, сообщает РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T01:04

2024-06-27T01:04

2024-06-27T01:22

ржд

сход пассажирского поезда с рельс в коми

республика коми

россия

происшествия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Движение поездов по участку Инта-1 - Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути, сообщает РЖД в Telegram-канале."Движение поездов по участку Инта-1 - Угольный Северной железной дороги восстановлено по одному пути. Принимаются меры по вводу в график следующих задержанных поездов: №6852 Печора - Марков; №41 Воркута - Москва; №22 Москва - Лабытнанги; №209 Лабытнанги - Москва", - говорится в сообщении.Уточняется, что в РЖД работает штаб по ликвидации последствий под руководством главы компании Олега Белозёрова.Кроме того, информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. За медицинской помощью обратились 46 человек.

https://ria.ru/20240627/poezd-1955731211.html

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ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми, республика коми, россия, происшествия