https://ria.ru/20240627/poezd-1955729859.html

Врач рассказал о состоянии пострадавших в при сходе с рельсов поезда в Коми

Врач рассказал о состоянии пострадавших в при сходе с рельсов поезда в Коми - РИА Новости, 27.06.2024

Врач рассказал о состоянии пострадавших в при сходе с рельсов поезда в Коми

Пассажирам поезда Воркута – Новороссийск, доставленным в больницу города Инта после того, как несколько вагонов сошли с рельсов в республике Коми, пока не... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T01:00

2024-06-27T01:00

2024-06-27T01:00

происшествия

инта

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельс в коми

россия

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Пассажирам поезда Воркута – Новороссийск, доставленным в больницу города Инта после того, как несколько вагонов сошли с рельсов в республике Коми, пока не требуется проведение полостных операций, заявил хирург Усинской ЦГБ Павел Тарарин. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. За медицинской помощью обратились 46 человек. По данным республиканского минздрава, в Интинскую центральную городскую больницу пока доставили 14 человек, эвакуированных на пожарном поезде МЧС, из них 11 после осмотра отказались от госпитализации. "Вместе с доктором-хирургом, который здесь работает, все пациенты были осмотрены. На данный момент проведение полостных операций не требуется", – сказал Тарарин на видео, опубликованном в Telegram-канаде властей Коми. Кроме медиков из Ухты и Усинска, в Инту для оказания помощи пострадавшим уже прибыли специалисты из Воркуты.

https://ria.ru/20240626/puti-1955713212.html

инта

россия

республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, инта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельс в коми, россия, республика коми