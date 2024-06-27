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Врач рассказал о состоянии пострадавших в при сходе с рельсов поезда в Коми - РИА Новости, 27.06.2024
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01:00 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/poezd-1955729859.html
Врач рассказал о состоянии пострадавших в при сходе с рельсов поезда в Коми
Врач рассказал о состоянии пострадавших в при сходе с рельсов поезда в Коми - РИА Новости, 27.06.2024
Врач рассказал о состоянии пострадавших в при сходе с рельсов поезда в Коми
Пассажирам поезда Воркута – Новороссийск, доставленным в больницу города Инта после того, как несколько вагонов сошли с рельсов в республике Коми, пока не... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T01:00
2024-06-27T01:00
происшествия
инта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельс в коми
россия
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Пассажирам поезда Воркута – Новороссийск, доставленным в больницу города Инта после того, как несколько вагонов сошли с рельсов в республике Коми, пока не требуется проведение полостных операций, заявил хирург Усинской ЦГБ Павел Тарарин. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. За медицинской помощью обратились 46 человек. По данным республиканского минздрава, в Интинскую центральную городскую больницу пока доставили 14 человек, эвакуированных на пожарном поезде МЧС, из них 11 после осмотра отказались от госпитализации. "Вместе с доктором-хирургом, который здесь работает, все пациенты были осмотрены. На данный момент проведение полостных операций не требуется", – сказал Тарарин на видео, опубликованном в Telegram-канаде властей Коми. Кроме медиков из Ухты и Усинска, в Инту для оказания помощи пострадавшим уже прибыли специалисты из Воркуты.
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инта
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происшествия, инта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельс в коми, россия, республика коми
Происшествия, Инта, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Россия, Республика Коми
Врач рассказал о состоянии пострадавших в при сходе с рельсов поезда в Коми

Хирург: пассажирам сошедшего с рельсов поезда не требуются полостные операции

© РИА Новости / Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры | Перейти в медиабанкПассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Пассажирам поезда Воркута – Новороссийск, доставленным в больницу города Инта после того, как несколько вагонов сошли с рельсов в республике Коми, пока не требуется проведение полостных операций, заявил хирург Усинской ЦГБ Павел Тарарин.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. За медицинской помощью обратились 46 человек. По данным республиканского минздрава, в Интинскую центральную городскую больницу пока доставили 14 человек, эвакуированных на пожарном поезде МЧС, из них 11 после осмотра отказались от госпитализации.
"Вместе с доктором-хирургом, который здесь работает, все пациенты были осмотрены. На данный момент проведение полостных операций не требуется", – сказал Тарарин на видео, опубликованном в Telegram-канаде властей Коми.
Кроме медиков из Ухты и Усинска, в Инту для оказания помощи пострадавшим уже прибыли специалисты из Воркуты.
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
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ПроисшествияИнтаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сход пассажирского поезда с рельс в КомиРоссияРеспублика Коми
 
 
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