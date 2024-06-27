После схода с рельсов поезда в Коми задержали четыре состава
Власти: из-за схода с рельсов поезда в Коми задержали 4 состава
© Фото : соцсетиМесто происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
© Фото : соцсети
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Четыре состава задержаны из-за схода с рельсов поезда "Воркута-Новороссийск" в Коми, сообщают власти региона в Telegram-канале.
"В связи с происшествием на участке Инта-1 - Угольный СЖД задержаны поезда: №6852 Печора - Марков; №41 Воркута - Москва; № 22 Москва - Лабытнанги; № 209 Лабытнанги - Москва", - говорится в сообщении.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. За медицинской помощью обратились 46 человек, сообщили в РЖД.
По данным РЖД, часть пассажиров остались в пяти вагонах поезда №511, которые не сошли с рельсов. Из-за размыва пути на еще одном участке, в 2,5 километрах от места схода вагонов, вывод сохранившейся части состава остановили.
"В настоящее время специалисты ведут тщательное обследование полотна для возобновления движения. В составе поезда находятся медицинские бригады, пассажирам оказывается необходимая помощь. Все пассажиры поезда №511 будут пересажены в дополнительный состав, который направлен к месту происшествия", - говорится в сообщении.