https://ria.ru/20240627/poezd-1955723809.html

После схода с рельсов поезда в Коми задержали четыре состава

После схода с рельсов поезда в Коми задержали четыре состава - РИА Новости, 27.06.2024

После схода с рельсов поезда в Коми задержали четыре состава

Четыре состава задержаны из-за схода с рельсов поезда "Воркута-Новороссийск" в Коми, сообщают власти региона в Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T00:00

2024-06-27T00:00

2024-06-27T00:44

сход пассажирского поезда с рельс в коми

происшествия

ржд

республика коми

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Четыре состава задержаны из-за схода с рельсов поезда "Воркута-Новороссийск" в Коми, сообщают власти региона в Telegram-канале."В связи с происшествием на участке Инта-1 - Угольный СЖД задержаны поезда: №6852 Печора - Марков; №41 Воркута - Москва; № 22 Москва - Лабытнанги; № 209 Лабытнанги - Москва", - говорится в сообщении.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. За медицинской помощью обратились 46 человек, сообщили в РЖД.По данным РЖД, часть пассажиров остались в пяти вагонах поезда №511, которые не сошли с рельсов. Из-за размыва пути на еще одном участке, в 2,5 километрах от места схода вагонов, вывод сохранившейся части состава остановили."В настоящее время специалисты ведут тщательное обследование полотна для возобновления движения. В составе поезда находятся медицинские бригады, пассажирам оказывается необходимая помощь. Все пассажиры поезда №511 будут пересажены в дополнительный состав, который направлен к месту происшествия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240626/puti-1955713212.html

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сход пассажирского поезда с рельс в коми, происшествия, ржд, республика коми, россия