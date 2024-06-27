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После схода с рельсов поезда в Коми задержали четыре состава - РИА Новости, 27.06.2024
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00:00 27.06.2024 (обновлено: 00:44 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/poezd-1955723809.html
После схода с рельсов поезда в Коми задержали четыре состава
После схода с рельсов поезда в Коми задержали четыре состава - РИА Новости, 27.06.2024
После схода с рельсов поезда в Коми задержали четыре состава
Четыре состава задержаны из-за схода с рельсов поезда "Воркута-Новороссийск" в Коми, сообщают власти региона в Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T00:00
2024-06-27T00:44
сход пассажирского поезда с рельс в коми
происшествия
ржд
республика коми
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Четыре состава задержаны из-за схода с рельсов поезда "Воркута-Новороссийск" в Коми, сообщают власти региона в Telegram-канале."В связи с происшествием на участке Инта-1 - Угольный СЖД задержаны поезда: №6852 Печора - Марков; №41 Воркута - Москва; № 22 Москва - Лабытнанги; № 209 Лабытнанги - Москва", - говорится в сообщении.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. За медицинской помощью обратились 46 человек, сообщили в РЖД.По данным РЖД, часть пассажиров остались в пяти вагонах поезда №511, которые не сошли с рельсов. Из-за размыва пути на еще одном участке, в 2,5 километрах от места схода вагонов, вывод сохранившейся части состава остановили."В настоящее время специалисты ведут тщательное обследование полотна для возобновления движения. В составе поезда находятся медицинские бригады, пассажирам оказывается необходимая помощь. Все пассажиры поезда №511 будут пересажены в дополнительный состав, который направлен к месту происшествия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240626/puti-1955713212.html
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сход пассажирского поезда с рельс в коми, происшествия, ржд, республика коми, россия
Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Происшествия, РЖД, Республика Коми, Россия
После схода с рельсов поезда в Коми задержали четыре состава

Власти: из-за схода с рельсов поезда в Коми задержали 4 состава

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : соцсети
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Четыре состава задержаны из-за схода с рельсов поезда "Воркута-Новороссийск" в Коми, сообщают власти региона в Telegram-канале.
"В связи с происшествием на участке Инта-1 - Угольный СЖД задержаны поезда: №6852 Печора - Марков; №41 Воркута - Москва; № 22 Москва - Лабытнанги; № 209 Лабытнанги - Москва", - говорится в сообщении.
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
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Вчера, 22:37
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. За медицинской помощью обратились 46 человек, сообщили в РЖД.
По данным РЖД, часть пассажиров остались в пяти вагонах поезда №511, которые не сошли с рельсов. Из-за размыва пути на еще одном участке, в 2,5 километрах от места схода вагонов, вывод сохранившейся части состава остановили.
"В настоящее время специалисты ведут тщательное обследование полотна для возобновления движения. В составе поезда находятся медицинские бригады, пассажирам оказывается необходимая помощь. Все пассажиры поезда №511 будут пересажены в дополнительный состав, который направлен к месту происшествия", - говорится в сообщении.
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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Сход пассажирского поезда с рельс в КомиПроисшествияРЖДРеспублика КомиРоссия
 
 
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