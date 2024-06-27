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В подполье сообщили об ударах по пунктам дислокации ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/podpole-1955841635.html
В подполье сообщили об ударах по пунктам дислокации ВСУ под Харьковом
В подполье сообщили об ударах по пунктам дислокации ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 27.06.2024
В подполье сообщили об ударах по пунктам дислокации ВСУ под Харьковом
Вооружённые силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации отделения ВСУ в Купянске и около города Липцы Харьковской области, где хранились... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:41
2024-06-27T13:41
россия
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Вооружённые силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации отделения ВСУ в Купянске и около города Липцы Харьковской области, где хранились боекомплекты и техника для запуска беспилотников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Вчера ракеты прилетели в город Купянск... Прилет был в коттедж, который бандеровцы без ведома хозяев использовали как пункт временной дислокации отделения. Там же в хозпостройке хранилось немного боекомплектов... В село Малое Веселое (около Липцев) был прилет по частному домовладению, где бандеровцы устроили пункт временной дислокации. Во дворе дома стояли два пикапа, оборудованных под запуск БПЛА", - заявил собеседник агентства.
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россия, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Россия, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В подполье сообщили об ударах по пунктам дислокации ВСУ под Харьковом

Подполье: Россия нанесла удар по расположениям ВСУ в Купянске и под Липцами

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Вооружённые силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации отделения ВСУ в Купянске и около города Липцы Харьковской области, где хранились боекомплекты и техника для запуска беспилотников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Вчера ракеты прилетели в город Купянск... Прилет был в коттедж, который бандеровцы без ведома хозяев использовали как пункт временной дислокации отделения. Там же в хозпостройке хранилось немного боекомплектов... В село Малое Веселое (около Липцев) был прилет по частному домовладению, где бандеровцы устроили пункт временной дислокации. Во дворе дома стояли два пикапа, оборудованных под запуск БПЛА", - заявил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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