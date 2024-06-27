https://ria.ru/20240627/podpole-1955841635.html

В подполье сообщили об ударах по пунктам дислокации ВСУ под Харьковом

В подполье сообщили об ударах по пунктам дислокации ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 27.06.2024

В подполье сообщили об ударах по пунктам дислокации ВСУ под Харьковом

Вооружённые силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации отделения ВСУ в Купянске и около города Липцы Харьковской области, где хранились... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T13:41

2024-06-27T13:41

2024-06-27T13:41

россия

харьковская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Вооружённые силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации отделения ВСУ в Купянске и около города Липцы Харьковской области, где хранились боекомплекты и техника для запуска беспилотников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Вчера ракеты прилетели в город Купянск... Прилет был в коттедж, который бандеровцы без ведома хозяев использовали как пункт временной дислокации отделения. Там же в хозпостройке хранилось немного боекомплектов... В село Малое Веселое (около Липцев) был прилет по частному домовладению, где бандеровцы устроили пункт временной дислокации. Во дворе дома стояли два пикапа, оборудованных под запуск БПЛА", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240504/sklad-1943803894.html

россия

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россия, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины