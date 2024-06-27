https://ria.ru/20240627/podmoskove-1955898401.html

Пожарную сигнализацию исправили более чем в 300 многоэтажках Подмосковья

Пожарную сигнализацию исправили более чем в 300 многоэтажках Подмосковья - РИА Новости, 27.06.2024

Пожарную сигнализацию исправили более чем в 300 многоэтажках Подмосковья

Управляющие компании Подмосковья провели ремонт систем пожарных сигнализаций более чем в 300 многоквартирных домах (МКД) региона с начала года, сообщает... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:02

2024-06-27T17:02

2024-06-27T17:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Управляющие компании Подмосковья провели ремонт систем пожарных сигнализаций более чем в 300 многоквартирных домах (МКД) региона с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. "Управляющая компания должна следить за состоянием системы пожарной сигнализации, своевременно устранять выявленные неисправности и проводить профилактические работы по ее обслуживанию", – сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что это позволяет поддерживать систему в работоспособном состоянии и обеспечивать защиту жильцов многоквартирных домов от возможных пожаров. Таким образом, с начала этого года при содействии инспекторов надзорного ведомства управляющие компании Подмосковья провели ремонт систем пожарных сигнализаций более чем в 300 МКД региона. Если возникают какие-либо неполадки или поломки в системе сигнализации, то можно подать запрос в собственную управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

https://ria.ru/20240627/podmoskove-1955889179.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)