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Пожарную сигнализацию исправили более чем в 300 многоэтажках Подмосковья
Пожарную сигнализацию исправили более чем в 300 многоэтажках Подмосковья - РИА Новости, 27.06.2024
Пожарную сигнализацию исправили более чем в 300 многоэтажках Подмосковья
Управляющие компании Подмосковья провели ремонт систем пожарных сигнализаций более чем в 300 многоквартирных домах (МКД) региона с начала года, сообщает... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:02
2024-06-27T17:02
2024-06-27T17:02
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Управляющие компании Подмосковья провели ремонт систем пожарных сигнализаций более чем в 300 многоквартирных домах (МКД) региона с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. "Управляющая компания должна следить за состоянием системы пожарной сигнализации, своевременно устранять выявленные неисправности и проводить профилактические работы по ее обслуживанию", – сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что это позволяет поддерживать систему в работоспособном состоянии и обеспечивать защиту жильцов многоквартирных домов от возможных пожаров. Таким образом, с начала этого года при содействии инспекторов надзорного ведомства управляющие компании Подмосковья провели ремонт систем пожарных сигнализаций более чем в 300 МКД региона. Если возникают какие-либо неполадки или поломки в системе сигнализации, то можно подать запрос в собственную управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
https://ria.ru/20240627/podmoskove-1955889179.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Управляющие компании Подмосковья провели ремонт систем пожарных сигнализаций более чем в 300 многоквартирных домах (МКД) региона с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
"Управляющая компания должна следить за состоянием системы пожарной сигнализации, своевременно устранять выявленные неисправности и проводить профилактические работы по ее обслуживанию", – сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что это позволяет поддерживать систему в работоспособном состоянии и обеспечивать защиту жильцов многоквартирных домов от возможных пожаров.
Таким образом, с начала этого года при содействии инспекторов надзорного ведомства управляющие компании Подмосковья провели ремонт систем пожарных сигнализаций более чем в 300 МКД региона.
Если возникают какие-либо неполадки или поломки в системе сигнализации, то можно подать запрос в собственную управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.