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Перечень специальностей расширили по программе "Земля врачам" в Подмосковье - РИА Новости, 27.06.2024
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Новости Подмосковья
 
16:37 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/podmoskove-1955897107.html
Перечень специальностей расширили по программе "Земля врачам" в Подмосковье
Перечень специальностей расширили по программе "Земля врачам" в Подмосковье - РИА Новости, 27.06.2024
Перечень специальностей расширили по программе "Земля врачам" в Подмосковье
Перечень специальностей по программе "Земля врачам" расширен на территории Подмосковья до 39, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:37
2024-06-27T16:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
кашира
алексей сапанюк
врачи
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Перечень специальностей по программе "Земля врачам" расширен на территории Подмосковья до 39, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Теперь участие в этой программе смогут принимать врачи-психиатры, а также в программу вошел городской округ Кашира. В 2021 году в регионе была введена мера соцподдержки, где медицинские специалисты могут бесплатно получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в Подмосковье. "Важно поддерживать наших медицинских специалистов. Для этого в регионе действует большой комплекс мер соцподдержки для медицинских специалистов, в том числе компенсация аренды жилья, соципотека, программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" и другие", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Всего с начала реализации программы земельные участки получили более 2,2 тысячи человек. Земельные участки могут получить врачи Подмосковья, которые работают по основному месту работы в областном учреждении здравоохранения, имеют стаж не менее трех лет по одному из 39 видов специальностей в 32 городских округов региона.
https://ria.ru/20240627/volokolamsk-1955817032.html
https://ria.ru/20240625/medspravki-1955381551.html
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московская область (подмосковье), кашира, алексей сапанюк, врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Кашира, Алексей Сапанюк, Врачи

Перечень специальностей расширили по программе "Земля врачам" в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДачные участки в Подмосковье
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дачные участки в Подмосковье
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Перечень специальностей по программе "Земля врачам" расширен на территории Подмосковья до 39, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Теперь участие в этой программе смогут принимать врачи-психиатры, а также в программу вошел городской округ Кашира.
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Вчера, 12:20
В 2021 году в регионе была введена мера соцподдержки, где медицинские специалисты могут бесплатно получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в Подмосковье.
"Важно поддерживать наших медицинских специалистов. Для этого в регионе действует большой комплекс мер соцподдержки для медицинских специалистов, в том числе компенсация аренды жилья, соципотека, программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" и другие", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
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Более 150 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья с начала года
25 июня, 16:23
Всего с начала реализации программы земельные участки получили более 2,2 тысячи человек.
Земельные участки могут получить врачи Подмосковья, которые работают по основному месту работы в областном учреждении здравоохранения, имеют стаж не менее трех лет по одному из 39 видов специальностей в 32 городских округов региона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КашираАлексей СапанюкВрачи
 
 
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