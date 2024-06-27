https://ria.ru/20240627/podmoskove-1955897107.html

Перечень специальностей расширили по программе "Земля врачам" в Подмосковье

Перечень специальностей расширили по программе "Земля врачам" в Подмосковье - РИА Новости, 27.06.2024

Перечень специальностей расширили по программе "Земля врачам" в Подмосковье

Перечень специальностей по программе "Земля врачам" расширен на территории Подмосковья до 39, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T16:37

2024-06-27T16:37

2024-06-27T16:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

кашира

алексей сапанюк

врачи

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Перечень специальностей по программе "Земля врачам" расширен на территории Подмосковья до 39, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Теперь участие в этой программе смогут принимать врачи-психиатры, а также в программу вошел городской округ Кашира. В 2021 году в регионе была введена мера соцподдержки, где медицинские специалисты могут бесплатно получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в Подмосковье. "Важно поддерживать наших медицинских специалистов. Для этого в регионе действует большой комплекс мер соцподдержки для медицинских специалистов, в том числе компенсация аренды жилья, соципотека, программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" и другие", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Всего с начала реализации программы земельные участки получили более 2,2 тысячи человек. Земельные участки могут получить врачи Подмосковья, которые работают по основному месту работы в областном учреждении здравоохранения, имеют стаж не менее трех лет по одному из 39 видов специальностей в 32 городских округов региона.

https://ria.ru/20240627/volokolamsk-1955817032.html

https://ria.ru/20240625/medspravki-1955381551.html

московская область (подмосковье)

кашира

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), кашира, алексей сапанюк, врачи