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На 80% выполнен план по установке новых мест отдыха в лесах Подмосковья - РИА Новости, 27.06.2024
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Новости Подмосковья
 
16:08 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/podmoskove-1955889179.html
На 80% выполнен план по установке новых мест отдыха в лесах Подмосковья
На 80% выполнен план по установке новых мест отдыха в лесах Подмосковья - РИА Новости, 27.06.2024
На 80% выполнен план по установке новых мест отдыха в лесах Подмосковья
В Подмосковье на 80% выполнен годовой план по установке новых мест отдыха в лесах, также продолжаются работы по противопожарному обустройству, сообщает... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:08
2024-06-27T16:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
леса
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Подмосковье на 80% выполнен годовой план по установке новых мест отдыха в лесах, также продолжаются работы по противопожарному обустройству, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. "Ежегодно сотрудники ГАУ МО "Центрлесхоз" проводят такие работы для снижения уровня неблагоприятного воздействия на естественную природную среду и предотвращения возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда. При годовом плане в 150 новых мест отдыха уже установлено 120", - сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что все выполненные работы соответствуют техническим характеристикам, элементы установленных конструкции отвечают всем требованиям безопасности. Больше всего новых мест возведено в Ногинском – 20, Наро-Фоминском – 13, Истринском – 10, Сергиево-Посадском – девять и Шатурском лесничествах – девять. Каждая зона отдыха включает в себя конструкцию места отдыха – беседку, места для сбора мусора и для разведения костра. Вокруг площадки зоны отдыха создается минерализованная полоса шириной не менее 0,5 метра.
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московская область (подмосковье), леса
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Леса

На 80% выполнен план по установке новых мест отдыха в лесах Подмосковья

© Фото : Комитет лесного хозяйства Московской областиНа 80% выполнен план по установке новых мест отдыха в лесах Подмосковья
На 80% выполнен план по установке новых мест отдыха в лесах Подмосковья - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : Комитет лесного хозяйства Московской области
На 80% выполнен план по установке новых мест отдыха в лесах Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Подмосковье на 80% выполнен годовой план по установке новых мест отдыха в лесах, также продолжаются работы по противопожарному обустройству, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
"Ежегодно сотрудники ГАУ МО "Центрлесхоз" проводят такие работы для снижения уровня неблагоприятного воздействия на естественную природную среду и предотвращения возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда. При годовом плане в 150 новых мест отдыха уже установлено 120", - сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что все выполненные работы соответствуют техническим характеристикам, элементы установленных конструкции отвечают всем требованиям безопасности.
Больше всего новых мест возведено в Ногинском – 20, Наро-Фоминском – 13, Истринском – 10, Сергиево-Посадском – девять и Шатурском лесничествах – девять.
Каждая зона отдыха включает в себя конструкцию места отдыха – беседку, места для сбора мусора и для разведения костра. Вокруг площадки зоны отдыха создается минерализованная полоса шириной не менее 0,5 метра.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Леса
 
 
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