https://ria.ru/20240627/podmoskove-1955889179.html
На 80% выполнен план по установке новых мест отдыха в лесах Подмосковья
На 80% выполнен план по установке новых мест отдыха в лесах Подмосковья - РИА Новости, 27.06.2024
На 80% выполнен план по установке новых мест отдыха в лесах Подмосковья
В Подмосковье на 80% выполнен годовой план по установке новых мест отдыха в лесах, также продолжаются работы по противопожарному обустройству, сообщает... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:08
2024-06-27T16:08
2024-06-27T16:08
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Подмосковье на 80% выполнен годовой план по установке новых мест отдыха в лесах, также продолжаются работы по противопожарному обустройству, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. "Ежегодно сотрудники ГАУ МО "Центрлесхоз" проводят такие работы для снижения уровня неблагоприятного воздействия на естественную природную среду и предотвращения возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда. При годовом плане в 150 новых мест отдыха уже установлено 120", - сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что все выполненные работы соответствуют техническим характеристикам, элементы установленных конструкции отвечают всем требованиям безопасности. Больше всего новых мест возведено в Ногинском – 20, Наро-Фоминском – 13, Истринском – 10, Сергиево-Посадском – девять и Шатурском лесничествах – девять. Каждая зона отдыха включает в себя конструкцию места отдыха – беседку, места для сбора мусора и для разведения костра. Вокруг площадки зоны отдыха создается минерализованная полоса шириной не менее 0,5 метра.
https://ria.ru/20240627/krasnogorsk-1955859036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), леса
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Леса
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Подмосковье на 80% выполнен годовой план по установке новых мест отдыха в лесах, также продолжаются работы по противопожарному обустройству, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
"Ежегодно сотрудники ГАУ МО "Центрлесхоз" проводят такие работы для снижения уровня неблагоприятного воздействия на естественную природную среду и предотвращения возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда. При годовом плане в 150 новых мест отдыха уже установлено 120", - сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что все выполненные работы соответствуют техническим характеристикам, элементы установленных конструкции отвечают всем требованиям безопасности.
Больше всего новых мест возведено в Ногинском
– 20, Наро-Фоминском – 13, Истринском – 10, Сергиево-Посадском – девять и Шатурском лесничествах – девять.
Каждая зона отдыха включает в себя конструкцию места отдыха – беседку, места для сбора мусора и для разведения костра. Вокруг площадки зоны отдыха создается минерализованная полоса шириной не менее 0,5 метра.