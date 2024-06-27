https://ria.ru/20240627/podmoskove-1955889179.html

На 80% выполнен план по установке новых мест отдыха в лесах Подмосковья

На 80% выполнен план по установке новых мест отдыха в лесах Подмосковья - РИА Новости, 27.06.2024

На 80% выполнен план по установке новых мест отдыха в лесах Подмосковья

В Подмосковье на 80% выполнен годовой план по установке новых мест отдыха в лесах, также продолжаются работы по противопожарному обустройству, сообщает... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T16:08

2024-06-27T16:08

2024-06-27T16:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

леса

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Подмосковье на 80% выполнен годовой план по установке новых мест отдыха в лесах, также продолжаются работы по противопожарному обустройству, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. "Ежегодно сотрудники ГАУ МО "Центрлесхоз" проводят такие работы для снижения уровня неблагоприятного воздействия на естественную природную среду и предотвращения возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда. При годовом плане в 150 новых мест отдыха уже установлено 120", - сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что все выполненные работы соответствуют техническим характеристикам, элементы установленных конструкции отвечают всем требованиям безопасности. Больше всего новых мест возведено в Ногинском – 20, Наро-Фоминском – 13, Истринском – 10, Сергиево-Посадском – девять и Шатурском лесничествах – девять. Каждая зона отдыха включает в себя конструкцию места отдыха – беседку, места для сбора мусора и для разведения костра. Вокруг площадки зоны отдыха создается минерализованная полоса шириной не менее 0,5 метра.

https://ria.ru/20240627/krasnogorsk-1955859036.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), леса