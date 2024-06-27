https://ria.ru/20240627/podmoskove-1955875376.html

Губернатор Подмосковья поздравил школьников, набравших 300 балов по ЕГЭ

Губернатор Подмосковья поздравил школьников, набравших 300 балов по ЕГЭ - РИА Новости, 27.06.2024

Губернатор Подмосковья поздравил школьников, набравших 300 балов по ЕГЭ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников региона, набравших 300 баллов по результатам ЕГЭ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T15:19

2024-06-27T15:19

2024-06-27T15:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

щелково

можайск

андрей воробьев

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников региона, набравших 300 баллов по результатам ЕГЭ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. На встречу с тремя выпускниками из Щелкова, Можайска и Лыткарина губернатор пригласил и бойцов СВО, которые участвовали в президентской программе "Время героев". "Хочу сказать, что вы большие молодцы! Я решил вас познакомить с нашими героями, которые давно живут в Подмосковье и достойно служат. Вы, те, кто сдает ЕГЭ на высокий балл, и олимпиадники, которых мы поздравляли в минувшее воскресенье, во многом являетесь мерилом качества подмосковного образования", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Губернатор подчеркнул, что в Подмосковье работает много талантливых педагогов, которые прививают детям любовь к учебе, помогают максимально раскрыть потенциал каждого ребенка. Он выразил благодарность учителям, которые готовят ребят на такой высокий результат.

https://ria.ru/20240626/podmoskove-1955650038.html

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можайск

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), щелково, можайск, андрей воробьев, единый государственный экзамен (егэ)