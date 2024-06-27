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Губернатор Подмосковья поздравил школьников, набравших 300 балов по ЕГЭ - РИА Новости, 27.06.2024
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Новости Подмосковья
 
15:19 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/podmoskove-1955875376.html
Губернатор Подмосковья поздравил школьников, набравших 300 балов по ЕГЭ
Губернатор Подмосковья поздравил школьников, набравших 300 балов по ЕГЭ - РИА Новости, 27.06.2024
Губернатор Подмосковья поздравил школьников, набравших 300 балов по ЕГЭ
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников региона, набравших 300 баллов по результатам ЕГЭ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:19
2024-06-27T15:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
щелково
можайск
андрей воробьев
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников региона, набравших 300 баллов по результатам ЕГЭ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. На встречу с тремя выпускниками из Щелкова, Можайска и Лыткарина губернатор пригласил и бойцов СВО, которые участвовали в президентской программе "Время героев". "Хочу сказать, что вы большие молодцы! Я решил вас познакомить с нашими героями, которые давно живут в Подмосковье и достойно служат. Вы, те, кто сдает ЕГЭ на высокий балл, и олимпиадники, которых мы поздравляли в минувшее воскресенье, во многом являетесь мерилом качества подмосковного образования", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Губернатор подчеркнул, что в Подмосковье работает много талантливых педагогов, которые прививают детям любовь к учебе, помогают максимально раскрыть потенциал каждого ребенка. Он выразил благодарность учителям, которые готовят ребят на такой высокий результат.
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московская область (подмосковье), щелково, можайск, андрей воробьев, единый государственный экзамен (егэ)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Щелково, Можайск, Андрей Воробьев, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

Губернатор Подмосковья поздравил школьников, набравших 300 балов по ЕГЭ

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Антон ЧерновГубернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников, набравших 300 балов по ЕГЭ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников, набравших 300 балов по ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Антон Чернов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников, набравших 300 балов по ЕГЭ
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников региона, набравших 300 баллов по результатам ЕГЭ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
На встречу с тремя выпускниками из Щелкова, Можайска и Лыткарина губернатор пригласил и бойцов СВО, которые участвовали в президентской программе "Время героев".
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"Хочу сказать, что вы большие молодцы! Я решил вас познакомить с нашими героями, которые давно живут в Подмосковье и достойно служат. Вы, те, кто сдает ЕГЭ на высокий балл, и олимпиадники, которых мы поздравляли в минувшее воскресенье, во многом являетесь мерилом качества подмосковного образования", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор подчеркнул, что в Подмосковье работает много талантливых педагогов, которые прививают детям любовь к учебе, помогают максимально раскрыть потенциал каждого ребенка. Он выразил благодарность учителям, которые готовят ребят на такой высокий результат.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЩелковоМожайскАндрей ВоробьевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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