https://ria.ru/20240627/podmoskove-1955813338.html
Получение соцпомощи упростили на портале госуслуг Подмосковья
Получение соцпомощи упростили на портале госуслуг Подмосковья - РИА Новости, 27.06.2024
Получение соцпомощи упростили на портале госуслуг Подмосковья
На региональном портале Подмосковья упростили услугу социального обслуживания граждан, теперь при заполнении электронной заявки экспертная система сама... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:03
2024-06-27T12:03
2024-06-27T12:03
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. На региональном портале Подмосковья упростили услугу социального обслуживания граждан, теперь при заполнении электронной заявки экспертная система сама формирует список организаций, оказывающих подходящие в конкретной жизненной ситуации формы обслуживания, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Возможность обратиться за социальным обслуживанием онлайн появилась в Московской области с 2018 года. За это время услугой на регпортале воспользовались свыше 800 тысяч раз. Теперь при заполнении электронной заявки экспертная система сама формирует список организаций, которые оказывают подходящие в конкретной жизненной ситуации формы обслуживания", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что благодаря новой функции удастся избежать ошибок при выборе поставщика соцуслуг и уменьшить количество отказов в предоставлении помощи. Жители Подмосковья могут получить бесплатные социальные услуги определенных категорий. Например, жители, утратившие способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению или имеющие в семье инвалида, нуждающегося в постоянном постороннем уходе. Подать заявление можно онлайн. Услуга находится в разделе "Соцподдержка" - "Соцпомощь".
https://ria.ru/20240626/sotrudnichestvo-1955690890.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), госуслуги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Госуслуги
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. На региональном портале Подмосковья упростили услугу социального обслуживания граждан, теперь при заполнении электронной заявки экспертная система сама формирует список организаций, оказывающих подходящие в конкретной жизненной ситуации формы обслуживания, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Возможность обратиться за социальным обслуживанием онлайн появилась в Московской области с 2018 года. За это время услугой на регпортале воспользовались свыше 800 тысяч раз. Теперь при заполнении электронной заявки экспертная система сама формирует список организаций, которые оказывают подходящие в конкретной жизненной ситуации формы обслуживания", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что благодаря новой функции удастся избежать ошибок при выборе поставщика соцуслуг и уменьшить количество отказов в предоставлении помощи.
Жители Подмосковья
могут получить бесплатные социальные услуги определенных категорий. Например, жители, утратившие способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению или имеющие в семье инвалида, нуждающегося в постоянном постороннем уходе.
Подать заявление можно онлайн. Услуга находится в разделе "Соцподдержка" - "Соцпомощь".