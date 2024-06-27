https://ria.ru/20240627/podmoskove-1955813338.html

Получение соцпомощи упростили на портале госуслуг Подмосковья

Получение соцпомощи упростили на портале госуслуг Подмосковья - РИА Новости, 27.06.2024

Получение соцпомощи упростили на портале госуслуг Подмосковья

На региональном портале Подмосковья упростили услугу социального обслуживания граждан, теперь при заполнении электронной заявки экспертная система сама... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:03

2024-06-27T12:03

2024-06-27T12:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

госуслуги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/92/1499319251_0:122:1300:853_1920x0_80_0_0_6bf33af475bcbc6930d26ab712db4b9b.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. На региональном портале Подмосковья упростили услугу социального обслуживания граждан, теперь при заполнении электронной заявки экспертная система сама формирует список организаций, оказывающих подходящие в конкретной жизненной ситуации формы обслуживания, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Возможность обратиться за социальным обслуживанием онлайн появилась в Московской области с 2018 года. За это время услугой на регпортале воспользовались свыше 800 тысяч раз. Теперь при заполнении электронной заявки экспертная система сама формирует список организаций, которые оказывают подходящие в конкретной жизненной ситуации формы обслуживания", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что благодаря новой функции удастся избежать ошибок при выборе поставщика соцуслуг и уменьшить количество отказов в предоставлении помощи. Жители Подмосковья могут получить бесплатные социальные услуги определенных категорий. Например, жители, утратившие способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению или имеющие в семье инвалида, нуждающегося в постоянном постороннем уходе. Подать заявление можно онлайн. Услуга находится в разделе "Соцподдержка" - "Соцпомощь".

https://ria.ru/20240626/sotrudnichestvo-1955690890.html

https://ria.ru/20240626/lyubertsy-1955651503.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), госуслуги