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Губернатор Игорь Руденя обозначил задачи по подготовке к уборочной кампании

Губернатор Игорь Руденя обозначил задачи по подготовке к уборочной кампании - РИА Новости, 27.06.2024

Губернатор Игорь Руденя обозначил задачи по подготовке к уборочной кампании

На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени первым вопросом рассмотрены ход сезонных полевых работ и подготовка к... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:56

2024-06-27T17:56

2024-06-27T17:56

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени первым вопросом рассмотрены ход сезонных полевых работ и подготовка к уборочной кампании на территории Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Наши основные показатели – увеличение посевных площадей, объема выпускаемой продукции в денежном и товарном выражении, количество занятых в сельском хозяйстве. Должны быть созданы не просто рабочие места, а высокотехнологичные с соответствующим уровнем заработной платы", - сказал Руденя, его цитирует пресс-служба. По его словам, важно, что активно идет подготовка кадров для отрасли, практика молодежи на предприятиях. Один из ключевых вопросов – привлекательность для них работы в сельском хозяйстве Тверской области. А это социальная инфраструктура в местах, где функционируют сельхозпредприятия. Отмечается, что сельское хозяйство Тверской области в последние годы наращивает объемы производства. В 2023 году рост составил 17,4% к уровню 2022 года. В 2024 году площади посевов в Тверской области составляют 139,7 тысячи гектаров, что на 800 гектаров больше прошлогоднего. Значительный рост посевных площадей демонстрируют Сонковский, Кашинский, Весьегонский, Калязинский и Ржевский округа. По данным пресс-службы, для привлечения кадров в отрасль АПК в Тверской области реализуется комплекс мер. Так, молодым специалистам предоставляются единовременные и ежеквартальные выплаты, сотрудники обеспечиваются служебным жильем с последующим правом его выкупа. Суммарно за три года работы в отрасли молодой сотрудник может получить до 880 тысяч рублей в зависимости от полученного образования. По словам губернатора, необходимо усилить направление предоставления жилья для закрепления специалистов и их семей в сельском хозяйстве. Руденя подчеркнул, что регион готов принять участие в решении этого вопроса совместно с заинтересованными отраслевыми предприятиями и главами муниципалитетов.

https://ria.ru/20240625/fedbyudzhet-1955424433.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя