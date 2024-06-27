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Представители минюстов 24 стран обсудили на ПМЮФ вопросы права - РИА Новости, 27.06.2024
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11:43 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/pmyuf-1955809425.html
Представители минюстов 24 стран обсудили на ПМЮФ вопросы права
Представители минюстов 24 стран обсудили на ПМЮФ вопросы права - РИА Новости, 27.06.2024
Представители минюстов 24 стран обсудили на ПМЮФ вопросы права
Совещание министров юстиции на полях Петербургского международного юридического форума демонстрирует, что отношения между странами основываются на... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:43
2024-06-27T11:43
белоруссия
куба
джибути
константин чуйченко
россия
в мире
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Совещание министров юстиции на полях Петербургского международного юридического форума демонстрирует, что отношения между странами основываются на взаимовыгодном партнерстве, сообщил глава российского Минюста Константин Чуйченко. "Сегодня мы рады приветствовать вас на открытом совещании министров юстиции. Широкий и представительный круг участников совещания показательно демонстрирует, что отношения между нашими странами основываются на крепкой дружбе и взаимовыгодном партнерстве. В прошлом году данный формат оправдал ожидания и подарил нам глубокую дискуссию, которая позволяет осветить все многообразие задач, стоящих перед нашими министерствами", - сказал Чуйченко. На открытом совещании представители зарубежных минюстов обсудили вопросы совершенствования и систематизации законодательства, правосудия и правовой помощи, уголовно-исполнительной системы. В совещании приняли участие представители Белоруссии, Кубы, Джибути, Намибии, Южной Осетии, Абхазии, Киргизии, Китая, Ливии, ОАЭ и других. Всего прибыли представители 24 стран. "Традиция по ежегодному обмену передовым опытом и лучшими практиками наших стран в сфере юстиции еще раз подтвердила свою ценность и значимость", - заключил Чуйченко. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
https://ria.ru/20240614/pmyuf-1952824017.html
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белоруссия
куба
джибути
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белоруссия, куба, джибути, константин чуйченко, россия, в мире, петербургский международный юридический форум
Белоруссия, Куба, Джибути, Константин Чуйченко, Россия, В мире, Петербургский международный юридический форум
Представители минюстов 24 стран обсудили на ПМЮФ вопросы права

Министры юстиции из 24 стран провели совещание по вопросам права на полях ПМЮФ

© РИА Новости / Алексей ДаничевПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Петербургский международный юридический форум-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Совещание министров юстиции на полях Петербургского международного юридического форума демонстрирует, что отношения между странами основываются на взаимовыгодном партнерстве, сообщил глава российского Минюста Константин Чуйченко.
"Сегодня мы рады приветствовать вас на открытом совещании министров юстиции. Широкий и представительный круг участников совещания показательно демонстрирует, что отношения между нашими странами основываются на крепкой дружбе и взаимовыгодном партнерстве. В прошлом году данный формат оправдал ожидания и подарил нам глубокую дискуссию, которая позволяет осветить все многообразие задач, стоящих перед нашими министерствами", - сказал Чуйченко.
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Главной темой ПМЮФ станет право как основа глобального равновесия
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На открытом совещании представители зарубежных минюстов обсудили вопросы совершенствования и систематизации законодательства, правосудия и правовой помощи, уголовно-исполнительной системы.
В совещании приняли участие представители Белоруссии, Кубы, Джибути, Намибии, Южной Осетии, Абхазии, Киргизии, Китая, Ливии, ОАЭ и других. Всего прибыли представители 24 стран.
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"Традиция по ежегодному обмену передовым опытом и лучшими практиками наших стран в сфере юстиции еще раз подтвердила свою ценность и значимость", - заключил Чуйченко.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
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БелоруссияКубаДжибутиКонстантин ЧуйченкоРоссияВ миреПетербургский международный юридический форум
 
 
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