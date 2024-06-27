https://ria.ru/20240627/pmyuf-1955809425.html

Представители минюстов 24 стран обсудили на ПМЮФ вопросы права

Представители минюстов 24 стран обсудили на ПМЮФ вопросы права - РИА Новости, 27.06.2024

Представители минюстов 24 стран обсудили на ПМЮФ вопросы права

Совещание министров юстиции на полях Петербургского международного юридического форума демонстрирует, что отношения между странами основываются на... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:43

2024-06-27T11:43

2024-06-27T11:43

белоруссия

куба

джибути

константин чуйченко

россия

в мире

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Совещание министров юстиции на полях Петербургского международного юридического форума демонстрирует, что отношения между странами основываются на взаимовыгодном партнерстве, сообщил глава российского Минюста Константин Чуйченко. "Сегодня мы рады приветствовать вас на открытом совещании министров юстиции. Широкий и представительный круг участников совещания показательно демонстрирует, что отношения между нашими странами основываются на крепкой дружбе и взаимовыгодном партнерстве. В прошлом году данный формат оправдал ожидания и подарил нам глубокую дискуссию, которая позволяет осветить все многообразие задач, стоящих перед нашими министерствами", - сказал Чуйченко. На открытом совещании представители зарубежных минюстов обсудили вопросы совершенствования и систематизации законодательства, правосудия и правовой помощи, уголовно-исполнительной системы. В совещании приняли участие представители Белоруссии, Кубы, Джибути, Намибии, Южной Осетии, Абхазии, Киргизии, Китая, Ливии, ОАЭ и других. Всего прибыли представители 24 стран. "Традиция по ежегодному обмену передовым опытом и лучшими практиками наших стран в сфере юстиции еще раз подтвердила свою ценность и значимость", - заключил Чуйченко. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.

https://ria.ru/20240614/pmyuf-1952824017.html

https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955632573.html

https://ria.ru/20240626/roskongress-1955534026.html

белоруссия

куба

джибути

россия

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белоруссия, куба, джибути, константин чуйченко, россия, в мире, петербургский международный юридический форум