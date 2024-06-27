https://ria.ru/20240627/peregovory-1955825256.html

Путин проводит переговоры с президентом Конго

Путин проводит переговоры с президентом Конго - РИА Новости, 27.06.2024

Путин проводит переговоры с президентом Конго

В Кремле проходят переговоры президентов России и Конго Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:45

2024-06-27T12:45

2024-06-27T13:47

политика

россия

москва

дени сассу-нгессо

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955830097_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38c2af8b4c9e7bfd4ceac91c904ab24d.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Кремле проходят переговоры президентов России и Конго Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо.На встрече в узком составе российский лидер вручил гостю орден Почета за большой вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений.Как напомнил Путин, Сассу-Нгессо посещал Россию еще в советские времена."У нас с вами очень хорошие добрые отношения сложились и на межгосударственном, и на личном уровне. Вы лично очень много сделали для развития российско-конголезских отношений", — добавил глава государства.Отметив, что президент Конго принимал участие в двух саммитах Россия — Африка, Путин подчеркнул его усилия в развитии двустороннего взаимодействия практически по всем направлениям."Имею в виду и политический уровень, и в последнее время заметно развиваются и торгово-экономические связи", — пояснил он.В свою очередь, Сассу-Нгессо заявил о желании вывести отношения с Россией на новый уровень. "Мы прибыли, чтобы изучить возможности выйти на новый уровень в наших отношениях и заложить основы <...> нашего сотрудничества в будущие годы", — сказал он.Конголезский лидер отметил, что Россия храбро себя ведет, сопротивляясь незаконным санкциям.Ожидается, что на переговорах главы государств обсудят перспективы развития сотрудничества в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня. Сассу-Нгессо прилетел в Москву накануне, у трапа самолета его встретил почетный караул.

https://ria.ru/20240627/kongo-1955748511.html

https://ria.ru/20240625/minoborony-1955359266.html

https://ria.ru/20240625/diplomatiya-1955141068.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина с президентом Республики Конго в Кремле Встреча Путина с президентом Республики Конго в Кремле. 2024-06-27T12:45 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, москва, дени сассу-нгессо, владимир путин