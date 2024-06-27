https://ria.ru/20240627/peregovory-1955825256.html
Путин проводит переговоры с президентом Конго
Путин проводит переговоры с президентом Конго - РИА Новости, 27.06.2024
Путин проводит переговоры с президентом Конго
В Кремле проходят переговоры президентов России и Конго Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:45
2024-06-27T12:45
2024-06-27T13:47
политика
россия
москва
дени сассу-нгессо
владимир путин
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Кремле проходят переговоры президентов России и Конго Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо.На встрече в узком составе российский лидер вручил гостю орден Почета за большой вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений.Как напомнил Путин, Сассу-Нгессо посещал Россию еще в советские времена."У нас с вами очень хорошие добрые отношения сложились и на межгосударственном, и на личном уровне. Вы лично очень много сделали для развития российско-конголезских отношений", — добавил глава государства.Отметив, что президент Конго принимал участие в двух саммитах Россия — Африка, Путин подчеркнул его усилия в развитии двустороннего взаимодействия практически по всем направлениям."Имею в виду и политический уровень, и в последнее время заметно развиваются и торгово-экономические связи", — пояснил он.В свою очередь, Сассу-Нгессо заявил о желании вывести отношения с Россией на новый уровень. "Мы прибыли, чтобы изучить возможности выйти на новый уровень в наших отношениях и заложить основы <...> нашего сотрудничества в будущие годы", — сказал он.Конголезский лидер отметил, что Россия храбро себя ведет, сопротивляясь незаконным санкциям.Ожидается, что на переговорах главы государств обсудят перспективы развития сотрудничества в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня. Сассу-Нгессо прилетел в Москву накануне, у трапа самолета его встретил почетный караул.
https://ria.ru/20240627/kongo-1955748511.html
https://ria.ru/20240625/minoborony-1955359266.html
https://ria.ru/20240625/diplomatiya-1955141068.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Встреча Путина с президентом Республики Конго в Кремле
Встреча Путина с президентом Республики Конго в Кремле.
2024-06-27T12:45
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, москва, дени сассу-нгессо, владимир путин
Политика, Россия, Москва, Дени Сассу-Нгессо, Владимир Путин
Путин проводит переговоры с президентом Конго
Путин проводит переговоры в Кремле с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
В Кремле проходят переговоры
президентов России и Конго Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо.
На встрече в узком составе российский лидер вручил гостю орден Почета за большой вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений.
Как напомнил Путин, Сассу-Нгессо посещал Россию еще в советские времена.
«
"У нас с вами очень хорошие добрые отношения сложились и на межгосударственном, и на личном уровне. Вы лично очень много сделали для развития российско-конголезских отношений", — добавил глава государства.
Отметив, что президент Конго принимал участие в двух саммитах Россия — Африка
, Путин подчеркнул его усилия в развитии двустороннего взаимодействия практически по всем направлениям.
"Имею в виду и политический уровень, и в последнее время заметно развиваются и торгово-экономические связи", — пояснил он.
В свою очередь, Сассу-Нгессо заявил о желании вывести отношения с Россией на новый уровень.
«
"Мы прибыли, чтобы изучить возможности выйти на новый уровень в наших отношениях и заложить основы <...> нашего сотрудничества в будущие годы", — сказал он.
Конголезский лидер отметил, что Россия храбро себя ведет, сопротивляясь незаконным санкциям.
Ожидается, что на переговорах главы государств обсудят перспективы развития сотрудничества в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня.
Сассу-Нгессо прилетел в Москву
накануне, у трапа самолета его встретил почетный караул.