https://ria.ru/20240627/peregovory-1955813116.html

В Кремле назвали тему переговоров президентов России и Конго

В Кремле назвали тему переговоров президентов России и Конго - РИА Новости, 27.06.2024

В Кремле назвали тему переговоров президентов России и Конго

Есть над чем работать в отношениях РФ и Конго, главы государств сегодня посвятят этому переговоры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:02

2024-06-27T12:02

2024-06-27T12:02

россия

дмитрий песков

дени сассу-нгессо

в мире

владимир путин

республика конго

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Есть над чем работать в отношениях РФ и Конго, главы государств сегодня посвятят этому переговоры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что Конго - дружественная страна для развития двусторонних отношений, потенциал которых весьма далек от полноценного задействования, поэтому есть над чем работать "Им сегодня, я думаю, будут посвящены переговоры, будет общение тет-а-тет между двумя президентами, которое впоследствии продолжится российско-конголезскими переговорами в формате официального завтрака", - сказал Песков. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо находится в России с официальным визитом.

https://ria.ru/20240625/diplomatiya-1955141068.html

россия

республика конго

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, дени сассу-нгессо, в мире, владимир путин, республика конго