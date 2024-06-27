https://ria.ru/20240627/peregovory-1955813116.html
В Кремле назвали тему переговоров президентов России и Конго
В Кремле назвали тему переговоров президентов России и Конго - РИА Новости, 27.06.2024
В Кремле назвали тему переговоров президентов России и Конго
Есть над чем работать в отношениях РФ и Конго, главы государств сегодня посвятят этому переговоры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:02
2024-06-27T12:02
2024-06-27T12:02
россия
дмитрий песков
дени сассу-нгессо
в мире
владимир путин
республика конго
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Есть над чем работать в отношениях РФ и Конго, главы государств сегодня посвятят этому переговоры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что Конго - дружественная страна для развития двусторонних отношений, потенциал которых весьма далек от полноценного задействования, поэтому есть над чем работать "Им сегодня, я думаю, будут посвящены переговоры, будет общение тет-а-тет между двумя президентами, которое впоследствии продолжится российско-конголезскими переговорами в формате официального завтрака", - сказал Песков. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо находится в России с официальным визитом.
https://ria.ru/20240625/diplomatiya-1955141068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, дени сассу-нгессо, в мире, владимир путин, республика конго
Россия, Дмитрий Песков, Дени Сассу-Нгессо, В мире, Владимир Путин, Республика Конго
В Кремле назвали тему переговоров президентов России и Конго
Песков: президенты РФ и Конго посвятят переговоры развитию отношений двух стран
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Есть над чем работать в отношениях РФ и Конго, главы государств сегодня посвятят этому переговоры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сообщил журналистам, что Конго - дружественная страна для развития двусторонних отношений, потенциал которых весьма далек от полноценного задействования, поэтому есть над чем работать
"Им сегодня, я думаю, будут посвящены переговоры, будет общение тет-а-тет между двумя президентами, которое впоследствии продолжится российско-конголезскими переговорами в формате официального завтрака", - сказал Песков.
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо находится в России с официальным визитом.