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Начался первый этап благоустройства парка "Сокольники" в Москве - РИА Новости, 27.06.2024
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09:42 27.06.2024
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Начался первый этап благоустройства парка "Сокольники" в Москве
Начался первый этап благоустройства парка "Сокольники" в Москве - РИА Новости, 27.06.2024
Начался первый этап благоустройства парка "Сокольники" в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят первый этап благоустройства и реабилитации территории парка культуры и отдыха "Сокольники" на востоке... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:42
2024-06-27T09:42
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят первый этап благоустройства и реабилитации территории парка культуры и отдыха "Сокольники" на востоке столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "На сегодняшний день парк "Сокольники" - одно из самых популярных мест отдыха жителей близлежащих районов, новый проект рассчитан на три года, только в этом году обновим территорию на окраине парка общей площадью более 88 гектаров. Приведем в порядок инфраструктуру, добавим функционала второстепенной входной зоне, сделаем новые пешеходные дорожки. Все работы будут проводиться максимально бережно, с учетом уникального природного ландшафта парка", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что сейчас временно ограничен доступ на ряд участков, где уже ведутся работы. Это пространство возле Путяевского пруда и прилегающие к нему с южной стороны дорожки, рекреационная зона и участок "Тропы здоровья" в юго-западной части, детская площадка в Митьковском проезде и территория к западу от филиала госпиталя им. Бурденко. Их будут открывать для посетителей по мере завершения работ. Территория вокруг Золотого пруда и участок на пересечении 1-го Лучевого просека и Митьковского проезда будут закрыты до конца августа. "Проведем благоустройство возле Большого Путяевского пруда - обновим около него дорожки, отремонтируем расположенные рядом спортивные и детские зоны. На берегах Золотого пруда будут организованы настилы и зоны для летнего солярия, всесезонная площадка для мероприятий", - рассказал Бирюков. По его словам, на территории парка более 10 лет работает единственный в России орнитологический реабилитационный центр и приют. В рамках проекта его перенесут на новую площадку большего размера, обустроят просторный разлеточник, павильон с административными и техническими посещениями. На открытой территории орнитария запроектированы присяды для соколов, индивидуальные и групповые вольеры птиц, голубятня и воронятник. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на участке "Тропы здоровья", расположенном между входом с улицы Сокольнический Вал и 2-м Лучевым просеком, обновят покрытие, добавят и при необходимости заменят спортивные тренажеры, скамьи и навесы. "В рамках первого этапа на территории парка приведут в порядок семь детских и пять спортивных площадок, второстепенный вход в парк со стороны Сокольнического вала обустроят по образу московского дворика, организовав пространство для отдыха и занятий спортом", - добавил Бирюков.
https://ria.ru/20240625/biryukov-1955284180.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Петр Бирюков
Начался первый этап благоустройства парка "Сокольники" в Москве

Заммэра Бирюков: на востоке Москвы благоустроят парк "Сокольники"

© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыПроектное решение благоустройства парка "Сокольники"
Проектное решение благоустройства парка Сокольники - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Проектное решение благоустройства парка "Сокольники"
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят первый этап благоустройства и реабилитации территории парка культуры и отдыха "Сокольники" на востоке столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"На сегодняшний день парк "Сокольники" - одно из самых популярных мест отдыха жителей близлежащих районов, новый проект рассчитан на три года, только в этом году обновим территорию на окраине парка общей площадью более 88 гектаров. Приведем в порядок инфраструктуру, добавим функционала второстепенной входной зоне, сделаем новые пешеходные дорожки. Все работы будут проводиться максимально бережно, с учетом уникального природного ландшафта парка", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что сейчас временно ограничен доступ на ряд участков, где уже ведутся работы. Это пространство возле Путяевского пруда и прилегающие к нему с южной стороны дорожки, рекреационная зона и участок "Тропы здоровья" в юго-западной части, детская площадка в Митьковском проезде и территория к западу от филиала госпиталя им. Бурденко. Их будут открывать для посетителей по мере завершения работ.
Территория вокруг Золотого пруда и участок на пересечении 1-го Лучевого просека и Митьковского проезда будут закрыты до конца августа.
"Проведем благоустройство возле Большого Путяевского пруда - обновим около него дорожки, отремонтируем расположенные рядом спортивные и детские зоны. На берегах Золотого пруда будут организованы настилы и зоны для летнего солярия, всесезонная площадка для мероприятий", - рассказал Бирюков.
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По его словам, на территории парка более 10 лет работает единственный в России орнитологический реабилитационный центр и приют. В рамках проекта его перенесут на новую площадку большего размера, обустроят просторный разлеточник, павильон с административными и техническими посещениями. На открытой территории орнитария запроектированы присяды для соколов, индивидуальные и групповые вольеры птиц, голубятня и воронятник.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на участке "Тропы здоровья", расположенном между входом с улицы Сокольнический Вал и 2-м Лучевым просеком, обновят покрытие, добавят и при необходимости заменят спортивные тренажеры, скамьи и навесы.
"В рамках первого этапа на территории парка приведут в порядок семь детских и пять спортивных площадок, второстепенный вход в парк со стороны Сокольнического вала обустроят по образу московского дворика, организовав пространство для отдыха и занятий спортом", - добавил Бирюков.
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