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Президент Палестины посетит Россию 18 августа, сообщил источник - РИА Новости, 27.06.2024
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17:42 27.06.2024 (обновлено: 17:58 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/palestina-1955915244.html
Президент Палестины посетит Россию 18 августа, сообщил источник
Президент Палестины посетит Россию 18 августа, сообщил источник - РИА Новости, 27.06.2024
Президент Палестины посетит Россию 18 августа, сообщил источник
Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию 18 августа и планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:42
2024-06-27T17:58
россия
палестина
владимир путин
махмуд аббас
юрий ушаков
политика
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ИЕРУСАЛИМ, 27 июн - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию 18 августа и планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости источник в канцелярии Аббаса."Палестинский президент Махмуд Аббас посетит Россию 18 августа и рассчитывает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным", - сказал агентству источник.Ранее дипломатический источник заявил РИА Новости, что визит Аббаса в Россию планируется в августе.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что точные даты визита Аббаса в Россию уже согласованы.
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россия, палестина, владимир путин, махмуд аббас, юрий ушаков, политика
Россия, Палестина, Владимир Путин, Махмуд Аббас, Юрий Ушаков, Политика
Президент Палестины посетит Россию 18 августа, сообщил источник

Президент Палестины посетит Россию 18 августа, планирует встретиться с Путиным

© AP Photo / Emrah YorulmazПрезидент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Emrah Yorulmaz
Президент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
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ИЕРУСАЛИМ, 27 июн - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию 18 августа и планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости источник в канцелярии Аббаса.
"Палестинский президент Махмуд Аббас посетит Россию 18 августа и рассчитывает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным", - сказал агентству источник.
Ранее дипломатический источник заявил РИА Новости, что визит Аббаса в Россию планируется в августе.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что точные даты визита Аббаса в Россию уже согласованы.
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РоссияПалестинаВладимир ПутинМахмуд АббасЮрий УшаковПолитика
 
 
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