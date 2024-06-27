https://ria.ru/20240627/palestina-1955915244.html

Президент Палестины посетит Россию 18 августа, сообщил источник

Президент Палестины посетит Россию 18 августа, сообщил источник - РИА Новости, 27.06.2024

Президент Палестины посетит Россию 18 августа, сообщил источник

Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию 18 августа и планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:42

2024-06-27T17:42

2024-06-27T17:58

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владимир путин

махмуд аббас

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политика

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ИЕРУСАЛИМ, 27 июн - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию 18 августа и планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости источник в канцелярии Аббаса."Палестинский президент Махмуд Аббас посетит Россию 18 августа и рассчитывает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным", - сказал агентству источник.Ранее дипломатический источник заявил РИА Новости, что визит Аббаса в Россию планируется в августе.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что точные даты визита Аббаса в Россию уже согласованы.

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россия, палестина, владимир путин, махмуд аббас, юрий ушаков, политика