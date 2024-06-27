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Пентагон не знает, куда делось переданное Киеву оружие - РИА Новости, 27.06.2024
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10:46 27.06.2024 (обновлено: 13:31 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/oruzhie-1955794152.html
Пентагон не знает, куда делось переданное Киеву оружие
Пентагон не знает, куда делось переданное Киеву оружие - РИА Новости, 27.06.2024
Пентагон не знает, куда делось переданное Киеву оружие
У Пентагона нет данных, что произошло с переданным Киеву оружием на 62 миллиона долларов, сообщило издание Daily Caller со ссылкой на отчет генерального... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T10:46
2024-06-27T13:31
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. У Пентагона нет данных, что произошло с переданным Киеву оружием на 62 миллиона долларов, сообщило издание Daily Caller со ссылкой на отчет генерального инспектора Минобороны США. "Проблемы с отчетностью и отслеживанием между американскими и украинскими силами привели к отсутствию информации о том, какое оборудование могло быть уничтожено, потеряно или перенаправлено", — говорится в статье.В отчете подчеркивается, что недостаток информации о потерях техники повышает риск того, что Пентагон не сможет вести учет переданного Украине оружия.По данным издания, Европейское командование Вооруженных сил США не получало систематических и подробных отчетов о потерях техники ВСУ, несмотря на то что такие доклады предусмотрены. &quot;Время, которое проходило с момента первоначальной потери &quot;военной&quot; продукции до предоставления окончательного отчета о потере, составляло 301 день, в то время как требования предполагают предоставление отчета в течение примерно 30 дней&quot;, — говорится в материале.Более того, пишет Daily Caller, американская сторона не анализировала, попадало ли переданное Украине оружие в руки российских военных.Как сообщали американские СМИ в конце марта, на тот момент Вашингтон потратил 113 миллиардов долларов на военную поддержку Украины.Российские власти подчеркивают, что страны НАТО уже стали прямыми участниками конфликта, а накачивание Киева оружием только затягивает противостояние, но не меняет ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240111/pentagon-1920787486.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины
Пентагон не знает, куда делось переданное Киеву оружие

Пентагон не знает, что стало с переданным Киеву оружием на 62 миллиона долларов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. У Пентагона нет данных, что произошло с переданным Киеву оружием на 62 миллиона долларов, сообщило издание Daily Caller со ссылкой на отчет генерального инспектора Минобороны США.
"Проблемы с отчетностью и отслеживанием между американскими и украинскими силами привели к отсутствию информации о том, какое оборудование могло быть уничтожено, потеряно или перенаправлено", — говорится в статье.
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В отчете подчеркивается, что недостаток информации о потерях техники повышает риск того, что Пентагон не сможет вести учет переданного Украине оружия.
По данным издания, Европейское командование Вооруженных сил США не получало систематических и подробных отчетов о потерях техники ВСУ, несмотря на то что такие доклады предусмотрены.
«

"Время, которое проходило с момента первоначальной потери "военной" продукции до предоставления окончательного отчета о потере, составляло 301 день, в то время как требования предполагают предоставление отчета в течение примерно 30 дней", — говорится в материале.

Более того, пишет Daily Caller, американская сторона не анализировала, попадало ли переданное Украине оружие в руки российских военных.
Как сообщали американские СМИ в конце марта, на тот момент Вашингтон потратил 113 миллиардов долларов на военную поддержку Украины.
Российские власти подчеркивают, что страны НАТО уже стали прямыми участниками конфликта, а накачивание Киева оружием только затягивает противостояние, но не меняет ситуацию на поле боя.
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