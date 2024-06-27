https://ria.ru/20240627/oruzhie-1955794152.html

Пентагон не знает, куда делось переданное Киеву оружие

Пентагон не знает, куда делось переданное Киеву оружие - РИА Новости, 27.06.2024

Пентагон не знает, куда делось переданное Киеву оружие

У Пентагона нет данных, что произошло с переданным Киеву оружием на 62 миллиона долларов, сообщило издание Daily Caller со ссылкой на отчет генерального... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T10:46

2024-06-27T10:46

2024-06-27T13:31

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. У Пентагона нет данных, что произошло с переданным Киеву оружием на 62 миллиона долларов, сообщило издание Daily Caller со ссылкой на отчет генерального инспектора Минобороны США. "Проблемы с отчетностью и отслеживанием между американскими и украинскими силами привели к отсутствию информации о том, какое оборудование могло быть уничтожено, потеряно или перенаправлено", — говорится в статье.В отчете подчеркивается, что недостаток информации о потерях техники повышает риск того, что Пентагон не сможет вести учет переданного Украине оружия.По данным издания, Европейское командование Вооруженных сил США не получало систематических и подробных отчетов о потерях техники ВСУ, несмотря на то что такие доклады предусмотрены. "Время, которое проходило с момента первоначальной потери "военной" продукции до предоставления окончательного отчета о потере, составляло 301 день, в то время как требования предполагают предоставление отчета в течение примерно 30 дней", — говорится в материале.Более того, пишет Daily Caller, американская сторона не анализировала, попадало ли переданное Украине оружие в руки российских военных.Как сообщали американские СМИ в конце марта, на тот момент Вашингтон потратил 113 миллиардов долларов на военную поддержку Украины.Российские власти подчеркивают, что страны НАТО уже стали прямыми участниками конфликта, а накачивание Киева оружием только затягивает противостояние, но не меняет ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240111/pentagon-1920787486.html

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946520533.html

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины