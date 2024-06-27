https://ria.ru/20240627/opasnost-1955866325.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.06.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность повторно объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:50

2024-06-27T14:50

2024-06-27T15:01

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Ракетная опасность повторно объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Новая угроза ракетного обстрела объявлена спустя примерно шесть минут после отмены предыдущей."В Белгороде и Белгородском районе повторно запущена сирена ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

белгород

белгородский район

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белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков