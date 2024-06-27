https://ria.ru/20240627/opasnost-1955866325.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность повторно объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:50
2024-06-27T14:50
2024-06-27T15:01
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Ракетная опасность повторно объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Новая угроза ракетного обстрела объявлена спустя примерно шесть минут после отмены предыдущей."В Белгороде и Белгородском районе повторно запущена сирена ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
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белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность