https://ria.ru/20240627/opasnost-1955856711.html

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.06.2024

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:19

2024-06-27T14:19

2024-06-27T15:02

происшествия

белгород

шебекино

белгородский район

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 27 июн — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.Позже мэрия проинформировала об объявлении сигнала ракетной угрозы также в Борисовском районе и Грайворонском округе Белгородской области.

https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html

белгород

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происшествия, белгород, шебекино, белгородский район