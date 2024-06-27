https://ria.ru/20240627/opasnost-1955856711.html
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.06.2024
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:19
2024-06-27T14:19
2024-06-27T15:02
происшествия
белгород
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белгородский район
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 27 июн — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.Позже мэрия проинформировала об объявлении сигнала ракетной угрозы также в Борисовском районе и Грайворонском округе Белгородской области.
https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html
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происшествия, белгород, шебекино, белгородский район
Происшествия, Белгород, Шебекино, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность