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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 27.06.2024
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T05:42
2024-06-27T05:42
2024-06-27T05:42
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА на всей территории Белгородской области была объявлена в 0.19 мск. "Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240626/svo-1955506880.html
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белгородская область, россия, безопасность, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области спустя более чем 4,5 часа