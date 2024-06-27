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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 27.06.2024

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T05:42

2024-06-27T05:42

2024-06-27T05:42

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА на всей территории Белгородской области была объявлена в 0.19 мск. "Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении ведомства.

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белгородская область, россия, безопасность, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины