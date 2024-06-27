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В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.06.2024
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T02:20
2024-06-27T02:20
2024-06-27T02:20
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе была объявлена в 1.29 мск. "Отбой ракетной опасности", - написал Гладков.
https://ria.ru/20240626/svo-1955506880.html
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В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде, районе, Шебекино и Шебекинском округе отменили ракетную опасность