https://ria.ru/20240627/opasnost-1955736571.html

В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность

В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.06.2024

В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T02:20

2024-06-27T02:20

2024-06-27T02:20

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933218064_0:175:1280:895_1920x0_80_0_0_8057dacf0dcf80e3a8bf09f32eb6e566.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе была объявлена в 1.29 мск. "Отбой ракетной опасности", - написал Гладков.

https://ria.ru/20240626/svo-1955506880.html

белгород

белгородский район

шебекино

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины