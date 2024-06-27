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Окна школ и детсадов в Севастополе оборудуют защитной пленкой - РИА Новости, 27.06.2024
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18:56 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/okna-1955934709.html
Окна школ и детсадов в Севастополе оборудуют защитной пленкой
Окна школ и детсадов в Севастополе оборудуют защитной пленкой - РИА Новости, 27.06.2024
Окна школ и детсадов в Севастополе оборудуют защитной пленкой
Окна социальных учреждений, прежде всего, школ и детсадов Севастополя, оборудуют защитной от осколков пленкой, говорится в постановлении, принятом в четверг на... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:56
2024-06-27T18:56
севастополь
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
обстрел севастополя ракетами atacms
безопасность
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Окна социальных учреждений, прежде всего, школ и детсадов Севастополя, оборудуют защитной от осколков пленкой, говорится в постановлении, принятом в четверг на заседании законодательного собрания города. В четверг чрезвычайное пленарное заседание законодательного собрания прошло в закрытом режиме, на нем утвердили превентивные дополнительные меры по безопасности и гражданской обороне на случай новых ракетных атак ВСУ. "Оборудовать защитной пленкой окна зданий и сооружений социальных объектов, прежде всего, дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций города", - говорится в документе, опубликованном на сайте заксобрания. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955071441.html
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севастополь, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обстрел севастополя ракетами atacms, безопасность
Севастополь, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Безопасность
Окна школ и детсадов в Севастополе оборудуют защитной пленкой

Окна школ и детсадов в Севастополе оборудуют защитной пленкой от осколков

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Окна социальных учреждений, прежде всего, школ и детсадов Севастополя, оборудуют защитной от осколков пленкой, говорится в постановлении, принятом в четверг на заседании законодательного собрания города.
В четверг чрезвычайное пленарное заседание законодательного собрания прошло в закрытом режиме, на нем утвердили превентивные дополнительные меры по безопасности и гражданской обороне на случай новых ракетных атак ВСУ.
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"Оборудовать защитной пленкой окна зданий и сооружений социальных объектов, прежде всего, дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций города", - говорится в документе, опубликованном на сайте заксобрания.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
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СевастопольРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Обстрел Севастополя ракетами ATACMSБезопасность
 
 
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