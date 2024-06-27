https://ria.ru/20240627/odnoklassniki-1955615047.html

ОК начали автоматически скрывать эротические изображения в соцсети

ОК начали автоматически скрывать эротические изображения в соцсети - РИА Новости, 27.06.2024

ОК начали автоматически скрывать эротические изображения в соцсети

Одноклассники теперь автоматически обнаруживают и размывают в ленте и комментариях к публикациям в соцсети изображения и GIF-файлы, которые пользователи считают РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T09:00

2024-06-27T09:00

2024-06-27T09:00

одноклассники

соцсети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955614874_0:0:2561:1440_1920x0_80_0_0_73232d67d9d10607d170053f0a80dc7a.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Одноклассники теперь автоматически обнаруживают и размывают в ленте и комментариях к публикациям в соцсети изображения и GIF-файлы, которые пользователи считают эротическими. Обновление стало еще одним шагом к поддержанию на платформе комфортной среды. Если пользователь захочет посмотреть скрытое изображение или GIF-файл, он может кликнуть по нему либо проигнорировать и пропустить. Чтобы лучше выявлять и ограничивать такой контент, ОК провели исследование среди пользователей и выяснили, что именно они считают эротикой, которую не хотят видеть. Людям предложили оценить, насколько изображения откровенны и неприемлемы, и выразить свое желание или нежелание сталкиваться с ними в соцсети. На примерах, которые респонденты посчитали нежелательным, инженеры ОК обучили модели машинного обучения, чтобы те автоматически обнаруживали и размывали такой контент. Всего ОК использовали более 6 млн файлов и разработали две ML- модели. Одна непосредственно сканирует картинку и определяет визуальное содержимое, другая относит контент к определенному типу, за счет чего он или размывается, или остается в первоначальном виде. Помимо скрываемого контента ОК по результатам исследования определили, какие категории изображений можно показывать пользователям соцсети. Например, обновление не затрагивает изобразительное искусство, фотографии спортсменов и пляжные снимки пользователей (классическая живопись с Венерой или статуи с Аполлоном, пловцы, ватерполисты, легкоатлеты и другие). При этом пользователи все так же могут пожаловаться на нежелательный и неприемлемый контент любой категории в интерфейсе соцсети или через обращение в службу поддержки. Александр Москвичев, директор по продукту ОК: "Создание комфортной среды для взаимодействия пользователей – один из главных приоритетов ОК. За последние два года мы реализовали десятки улучшений в продукте, которые позволяют людям чаще общаться, смотреть видео, комментировать и знакомиться друг с другом на площадке, не опасаясь грубости, неприемлемого контента или навязчивых знакомств. Теперь благодаря помощи наших пользователей и технологиям люди в ОК будут видеть ещё меньше нежелательного контента". ОК активно внедряют новые технологии, чтобы создавать комфортную среду для увлечений и общения. Ранее соцсеть начала автоматически обнаруживать на платформе нецензурные слова и скрывать их: вместо ненормативной лексики пользователи видят звёздочки. Также ОК используют модерацию на базе машинного обучения, чтобы ограничивать другой нежелательный и неприемлемый контент. Например, блокируют то, что предназначено для аудитории 18+, и размывают фотографии со сценами насилия. В прошлом году соцсеть также запустила ML- модель, ограничивающую навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками на площадке.

https://ria.ru/20240619/kontent-1953809904.html

https://ria.ru/20240614/blogery-1952713883.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

одноклассники, соцсети