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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 27.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:07 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/obstrely-1955780379.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 27.06.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска с начала суток выпустили восемнадцать снарядов калибра 155 миллиметров по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщило в четверг... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T10:07
2024-06-27T10:07
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили восемнадцать снарядов калибра 155 миллиметров по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм… 01.50 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм… 01.10 – населенный пункт Раздольное – населенный пункт Старомлиновка: выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, в 7.55 обстрел возобновился и до 9.10 было выпущено одиннадцать снарядов по Петровскому району Донецка, Макеевке и Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 18 натовских снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили восемнадцать снарядов калибра 155 миллиметров по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм… 01.50 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм… 01.10 – населенный пункт Раздольное – населенный пункт Старомлиновка: выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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По данным ведомства, в 7.55 обстрел возобновился и до 9.10 было выпущено одиннадцать снарядов по Петровскому району Донецка, Макеевке и Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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