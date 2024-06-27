https://ria.ru/20240627/obstrely-1955780379.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 27.06.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска с начала суток выпустили восемнадцать снарядов калибра 155 миллиметров по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщило в четверг... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T10:07

2024-06-27T10:07

2024-06-27T10:07

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили восемнадцать снарядов калибра 155 миллиметров по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм… 01.50 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм… 01.10 – населенный пункт Раздольное – населенный пункт Старомлиновка: выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, в 7.55 обстрел возобновился и до 9.10 было выпущено одиннадцать снарядов по Петровскому району Донецка, Макеевке и Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, горловка, донецкая народная республика, происшествия