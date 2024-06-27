https://ria.ru/20240627/obstrely-1955773009.html

ВСУ более 80 раз за сутки атаковали Белгородскую область

ВСУ более 80 раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 27.06.2024

ВСУ более 80 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки более 80 раз атаковали территорию Белгородской области, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T09:45

2024-06-27T09:45

2024-06-27T09:45

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более 80 раз атаковали территорию Белгородской области, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах региона, осуществленных ВСУ 26 июня. Согласно данным губернатора, по восьми муниципалитетам был выпущен 51 снаряд, зафиксировано не менее 33 атак с помощью беспилотников. Три человека пострадали в Грайворонском и Шебекинском округах. За отчетный день повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, семи частных домовладениях, 12 автомобилях, магазине, двух административных зданиях, объекте связи и энергетическом объекте. "Над Белгородом был сбит один БПЛА самолетного типа. Пострадавших и повреждений объектов нет. В Белгородском районе вражеским атакам подверглись поселки Малиновка и Октябрьский, села Стрелецкое, Чайки, Ясные Зори и хутор Валковский. Над территорией района системой ПВО сбиты три беспилотника. Осуществлен обстрел с помощью одного боеприпаса и одного БПЛА", - написал Гладков. По данным главы региона, в Борисовском районе по селам Богун-Городок, Грузское и хутору Казачье-Рудченское выпущено четыре беспилотника и 13 боеприпасов. Над Валуйским городским округом сбит один БПЛА. В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено пять артиллерийских снарядов. В Грайворонском округе по пяти населенным пунктам было выпущено семь БПЛА и 13 боеприпасов. Пострадали два мирных жителя, после оказания медицинской помощи они отпущены домой. "В Краснояружском районе атакам подверглись поселок Прилесье, села Графовка, Колотиловка, Поповка и Репяховка. Были нанесены удары двумя БПЛА и 16 боеприпасами в ходе шести обстрелов… В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Муром, Новая Таволжанка, поселку Шамино и хутору Балки выпущено 14 дронов-камикадзе и три боеприпаса. В результате детонации дрона-камикадзе пострадал мужчина", - подчеркнул Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины