ВСУ более 80 раз за сутки атаковали Белгородскую область
Гладков: ВСУ за сутки более 80 раз атаковали территорию Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более 80 раз атаковали территорию Белгородской области, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах региона, осуществленных ВСУ 26 июня. Согласно данным губернатора, по восьми муниципалитетам был выпущен 51 снаряд, зафиксировано не менее 33 атак с помощью беспилотников. Три человека пострадали в Грайворонском и Шебекинском округах. За отчетный день повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, семи частных домовладениях, 12 автомобилях, магазине, двух административных зданиях, объекте связи и энергетическом объекте.
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"Над Белгородом был сбит один БПЛА самолетного типа. Пострадавших и повреждений объектов нет. В Белгородском районе вражеским атакам подверглись поселки Малиновка и Октябрьский, села Стрелецкое, Чайки, Ясные Зори и хутор Валковский. Над территорией района системой ПВО сбиты три беспилотника. Осуществлен обстрел с помощью одного боеприпаса и одного БПЛА", - написал Гладков.
По данным главы региона, в Борисовском районе по селам Богун-Городок, Грузское и хутору Казачье-Рудченское выпущено четыре беспилотника и 13 боеприпасов. Над Валуйским городским округом сбит один БПЛА. В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено пять артиллерийских снарядов. В Грайворонском округе по пяти населенным пунктам было выпущено семь БПЛА и 13 боеприпасов. Пострадали два мирных жителя, после оказания медицинской помощи они отпущены домой.
"В Краснояружском районе атакам подверглись поселок Прилесье, села Графовка, Колотиловка, Поповка и Репяховка. Были нанесены удары двумя БПЛА и 16 боеприпасами в ходе шести обстрелов… В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Муром, Новая Таволжанка, поселку Шамино и хутору Балки выпущено 14 дронов-камикадзе и три боеприпаса. В результате детонации дрона-камикадзе пострадал мужчина", - подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.